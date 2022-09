بالفيديو.. ناد إنجليزي يضم لاعبا من فولهام ويمنحه قميص والده بعد 12 عاما من وفاته

أثار إعلان نادي إكستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع اللاعب جاي ستانسفيلد اهتماما إعلاميا وتفاعلات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث منحه النادي قميص والده الذي ارتداه حين لعب للفريق قبل أن يتوفى بالسرطان منذ 12 عاما، وهو ما جعل قصة توقيعه عاطفية على حد تعبير المغردين.

وأعلن النادي -الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي- في بيان له عبر موقعه الرسمي أول أمس الجمعة عن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي الشاب جاي ستانسفيلد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من نادي فولهام.

ويعد ستانسفيلد أحد الشباب الواعدين في مركز الهجوم في إنجلترا، حيث كان أحد العناصر البارزة في فرق الشباب في فولهام، كما ظهر بشكل جيد مع الفريق الأول، ومثل منتخب إنجلترا تحت 18 و20 عاما.

وقال المدير الفني للفريق مات تايلور في بيان للنادي "أنا سعيد للغاية لأننا نجحنا في التعاقد مع جاي، سيتعلم الكثير عن نفسه وعن الفريق على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، وسيكون قادرا على التكيف بكل تأكيد".

لكن القصة الأبرز في التعاقد مع ستانسفيلد كانت في منحه القميص رقم 9، وهو القميص الذي حمله والده خلال فترة لعبه مع الفريق، والتي انتهت بوفاته في 2010.

وقال النادي في بيانه "إن جاي سيحمل قميص والده الأيقوني، والذي كان قد حجبه النادي تكريما لوالده منذ وفاته، قبل أن يستعيده ابنه بعد 12 عاما من رحيل والده عن الحياة".

وعلق ستانسفيلد في تصريحات لحساب النادي "هذا يعني لي الكثير، أعلم أني سأتعرض للكثير من الضغوط إذا ارتديت القميص رقم 9 وكذلك لو لم أفعل، لذلك أعتقد أن ارتداءه هو الشيء الصحيح بالنسبة لي".

وأضاف "سأكون فخورا بارتدائه، وآمل أن أتبع خطى والدي وأن أتجاوزه، عندما كنت في الأكاديمية حلمت باللعب بالقميص رقم 9، والآن أصبحت قادرا على القدوم إلى هنا وارتدائه، آمل أن يجعله هذا فخورا".

والده مات شابا

وكان آدم ستانسنفيلد (والد جاي) أحد نجوم فريق إكستر سيتي، لكنه توفي في عام 2010 عن عمر يناهز 31 عاما بسبب إصابته بسرطان الأمعاء.

وحظي آدم بتكريم من النادي والمدينة بعد وفاته، وأُنشئت مؤسسة آدم ستانسفيلد الخيرية تخليدا لذكراه، حيث جمعت أكثر من 300 ألف جنية إسترليني بعد وفاته، وتنشط في مساعدة الشباب على ممارسة كرة القدم والتوعية بسرطان الأمعاء.

وأثار تقديم إكستر سيتي اللاعب الشاب تفاعلات واسعة عبر المنصات، حيث حصد فيديو التقديم نحو 3 ملايين مشاهدة، وعلق المغردون بأنها لفتة مميزة من النادي.

وكتب مدونون أن رحلة ستانسفيلد وقصة التوقيع وعودته لحمل قميص والده بعد سنوات من وفاته تجعل التعاقد معه التعاقد الأكثر عاطفية في كرة القدم.

This is just magnificent what a fantastic story and jay your dad will be so proud of you am not crying really 😭😭😭😭 https://t.co/s4AQpE7NyG — Ross Flavell (@RFlavell) September 3, 2022

What an amazing and emotional signing this is. Go well Jay. We are all behind you 🙌🏻 https://t.co/kTy0hndICg — Pádraig Amond (@padraigamond21) September 2, 2022