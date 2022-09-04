بالفيديو- "كيف تقول لا لناد أسطوري مثل ريال مدريد؟".. هالاند ووالده يجيبان

كيف يمكنك أن تقول لا لناد أسطوري مثل ريال مدريد؟ سؤال وجهه صحفي للنجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الجديد الذي يعتلي قائمة هدافي البريميرليغ برصيد 10 أهداف، فماذا كان رد النجم الشاب؟

أجاب هالاند بعد ثوانٍ من الصمت والابتسامة "سؤال جيد. لا يمكنك فعل ذلك" وهنا تدخل والده وهو لاعب سابق بمانشستر سيتي فيما بدا بأنه يسعف ابنه قبل الرد بإجابة تحرجه.

وأوضح الوالد أن السبب الحقيقي لرفض ريال مدريد قائلا "لدينا معيار في الاعتبار من يحتاج بشكل أكبر لمهاجم صريح بمركز 9. مانشستر سيتي كان الخيار المثالي".

وأضاف "في حين أن ريال مدريد (يريد مهاجما بمركز) 5 أو 6 بسبب طريقة لعب بنزيمة الآن، كما وضعنا في الاعتبار إمكانية تعاقده مع مبابي".

Det holdt ham våken om nettene. Men det kunne ikke gå galt. Følg Erling Braut Haalands klubbvalg fra innsiden i dokumentaren «Haaland: Valget» – tilgjengelig på Viaplay lørdag! ⚽️ pic.twitter.com/llK1ZPhIG4 — Viaplay Fotball (@ViaplayFotball) September 1, 2022

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها هالاند ووالده لشبكة "فيابلاي" (Viaplay) التي أعدت فيلما تسجيليا عن النجم الصاعد بقوة لقمة الكرة العالمية.

وتألق هالاند (22 عاما) بشكل لافت مع سيتي وسجل 10 أهداف في 6 مباريات فقط، محطما العديد من الأرقام القياسية.