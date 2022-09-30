لاعب توتنهام ينفق نحو مليون يورو لمحاكاة أشرف حكيمي

لا يدّخر المدافع البرازيلي إيمرسون رويال جهدا من أجل تحسين مستواه وإبهار مدربه الإيطالي في نادي توتنهام أنطونيو كونتي، وقد أنفق في سبيل ذلك نحو مليون يورو لمحاكاة تجربة المدافع المغربي أشرف حكيمي.

ووفقا لصحيفة "صن" (The Sun) البريطانية، فإن إيمرسون الذي انتقل إلى صفوف توتنهام في صيف 2021 قادما من برشلونة، وضع خطة مع فريقه المعاون الذي يقوده والده إيمرسون زولو، تضمنت اقتناء العديد من التجهيزات الخاصة بهدف رفع مستواه ليستجيب لمتطلبات المدرب كونتي.

ويعرف عن المدرب الإيطالي تفضيله الاعتماد على مدافعين بقدرات هجومية كبيرة لشغل رواقي الملعب ومنح الإضافة اللازمة لعناصر الهجوم في المباريات، وهو الدور الذي قام به المغربي أشرف حكيمي بشكل لافت خلال وجوده مع إنتر ميلان قبل موسمين تحت قيادة كونتي.

ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية، يقوم إيمرسون بكثير من العمل الإضافي خارج تدريبات توتنهام لتعزيز لياقته البدنية، مع كثير من التركيز على التعافي.

وأنفق إيمرسون 800 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 900 ألف يورو) لشراء غرفة أكسجين عالي الضغط، تساعد المستخدم على تلقي مزيد من الأكسجين للتعافي بشكل أسرع بعد التدريبات والمباريات.

وشملت جهود المدافع البرازيلي تكليف أحد المتخصصين لإعداد تقرير مفصل عن أشرف حكيمي، يستعرض أهم خصائص المدافع المغربي وقدراته التي سمحت له بالتألق تحت قيادة كونتي.

كما استعان المدافع البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما بالدكتور فابيانو دي أبرو أغريلا عالم الأعصاب وخبير السلوك البشري، للمساعدة في التعامل مع الضغوط النفسية التي تفرضها المنافسة في المستوى العالي، وزيادة قدراته على التركيز وتقليل تأثيرات القلق.

وشارك إيمرسون بديلا في فوز توتنهام على ليستر 6-2 قبل فترة التوقف الدولي، ولكنه شارك أساسيا في 18 مباراة سبقت ذلك.

وأثمرت جهود اللاعب السابق لبرشلونة بتلقي إشادة من مدربه الإيطالي، وقال كونتي في تصريحات سابقة إن إيمرسون حقق "تحسنا جيدا" مقارنة بالموسم الماضي.