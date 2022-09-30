قطر تستضيف كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التوصية باختيار قطر لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2024 لمنتخبات تحت 23 عاما، وذلك خلال الاجتماع الخامس الذي عقد اليوم الجمعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وبعد عملية تحليل شاملة للملفات المترشحة والتقييم الكلي للجوانب الرئيسية المختلفة، جرى اختيار قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم 2022 في الفترة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، من قبل اللجنة التي درست 5 ملفات مترشحة، تضمنت أيضا إيران والسعودية والإمارات وأوزبكستان.

وأشادت اللجنة التي اجتمعت برئاسة الدكتور تران كووك توان، بالإيقاع القوي لدى معظم الاتحادات الوطنية الأعضاء للتعافي بعد جائحة كوفيد-19.

وفي أعقاب تراجع تأثير الجائحة في قارة آسيا، فقد وافقت اللجنة على تقديم التوصية للمكتب التنفيذي من أجل إيقاف العمل بالقواعد الخاصة بالعمليات المطبقة في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19 اعتبارا من 2023.

وفي الوقت نفسه، أخذ أعضاء اللجنة علما بالتحديات التي واجهت العديد من الاتحادات الوطنية والأندية، خلال مشاركتها بالبطولات، حيث كانت تواصل البحث عن سبل للتعامل مع التعقيدات الناتجة عن هذه الجائحة.