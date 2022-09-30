عودة مليئة بالشجن والنجاحات.. هل يدرب كونتي يوفنتوس مجددا؟

قال أنتونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إن التقارير التي رشحته للعودة لتدريب ناديه السابق يوفنتوس إذا ما تم الاستغناء عن المدرب الحالي للنادي الإيطالي ماسيميليانو أليغري هي "مهينة"، وإنه سيتخذ القرارات الخاصة بعقده مع النادي اللندني في الوقت المناسب.

وتوج كونتي بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس 3 مرات ما بين 2011 و2014 وانضم إلى توتنهام بعقد لمدة 18 شهرا في نوفمبر/ تشرين الثاني. وينتهي عقده مع توتنهام مع نهاية الموسم الحالي.

ورشحت وسائل إعلام إيطالية كونتي لخلافة أليغري على رأس الجهاز الفني ليوفنتوس الذي يحتل حاليا المركز الثامن بين فرق الدوري الإيطالي، والذي خسر أيضا أول جولتين في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وقال كونتي للصحفيين قبل مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام الجار اللندني أرسنال غدا السبت "هذا مهين بالنسبة للمدرب الذي يعمل في يوفنتوس وهو مهين أيضا بالنسبة لي وأنا أعمل في توتنهام".

وتابع "لا يوجد وقت مناسب (لتوقيع عقد). يمكن أن يحدث ذلك غدا. ويمكن أن يحدث في آخر أيام موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.. في الوقت المناسب سأتخذ القرار الأفضل. حاليا أنا سعيد فعلا".

وسيتصدر السبيرز جدول ترتيب البريميرليغ إذا فاز غدا على أرسنال صاحب الصدارة حاليا.