شاهد.. نيمار يدخل على خط الانتخابات الرئاسية في البرازيل

أعلن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور -أمس الخميس- تأييده لمساعي الرئيس جايير بولسونارو للفوز بفترة رئاسة جديدة، حيث أظهر دعمه في مقطع مصور بينما كان يبتسم ويرقص على أنغام أغنية الحملة الانتخابية قبل الانتخابات المقررة في مطلع الأسبوع.

🇧🇷🗳⚽️ — Brazilian Football superstar Neymar announces, via a tiktok video, his vote and Endorsement for the President Jair Bolsonaro pic.twitter.com/Xg3x25eRxU

