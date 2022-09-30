المغرب يخصص تذاكر طيران مخفضة الأسعار لمشجعي "أسود الأطلس" في مونديال قطر

قررت الحكومة المغربية وشركة الطيران الوطنية إطلاق برنامج استثنائي لنقل المشجعين من أجل مساندة منتخب "أسود الأطلس" الذي يشارك في منافسات كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها قطر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للمرة السادسة والثانية على التوالي.

وعلى غرار عملية مماثلة في كأس العالم في روسيا عام 2018، اتفقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع اتحاد كرة القدم وشركة الخطوط الملكية على برنامج تحفيزي لنقل المشجعين إلى قطر.

ووفقا لهذا الاتفاق، حدد ثمن التذكرة ذهابا وايابا نحو الدوحة بقيمة 5 آلاف درهم (452.97 دولارا) خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 4 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وبالإضافة لرحلاتها اليومية المباشرة بين مدينتي الدار البيضاء والدوحة، ستسير رحلات مباشرة إضافية خلال نفس الفترة بسعة إجمالية تبلغ 3 آلاف مقعد وبسعر ثابت مدعم يشمل جميع الرسوم بالدرجة الاقتصادية بطائرات كبيرة السعة توفر أحسن شروط الراحة والسلامة.

ويستفيد من هذا العرض المشجعون الذين سيحملون تذاكر المباريات.

كما ستقام في مختلف المدن المغربية بطولات شبابية تنظمها وزارة الثقافة والشباب، بالتعاون مع اتحاد الكرة، من أجل اختيار فائزين ستتم مكافآتهم بالسفر لمتابعة "أسود الأطلس" في قطر.

وأنهى منتخب المغرب معسكرا استعداديا تضمن خوض مباراتين وديتين في برشلونة وإشبيلية بإسبانيا، فاز فيها على تشيلي بهدفين دون رد، وتعادل سلبيا مع باراغواي.

وسيلعب "أسود الأطلس" ضمن مجموعة صعبة تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا.