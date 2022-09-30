الجميع يريد الانتقال إلى ريال مدريد إلا هالاند

كشف والد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند أسباب قرار نجله الانضمام إلى مانشستر سيتي، مضيفا أن ريال مدريد احتل المركز الثالث في القائمة.

وجاءت هذه التصريحات في الفيلم الوثائقي "هالاند: القرار الكبير" (Haaland: The Big Decision) والذي تضمن شرح أسباب قرار النرويجي بالانضمام إلى العملاق الإنجليزي قادما من دورتموند.

ونشرت صحيفة "التايمز" البريطانية (The Times) الكلام الذي أدلى به والد هالاند عن خيارات اللعب المختلفة المتاحة لابنه.

وقال "في قائمتنا أعتقد أن السيتي أفضل فريق.. بايرن ميونخ يحتل المرتبة الثانية. لدينا ريال في المركز الثالث ثم سان جيرمان".

وتابع "فرق إنجليزية بخلاف السيتي وهي ليفربول وتشلسي إضافة إلى برشلونة، وهذه الفرق كلها في نفس الصف".

تأثير غوارديولا على قرار هالاند

يقول هالاند إن مدرب السيتي بيب غوارديولا لعب دورا في اتخاذ قراره.

وأضاف "لم أختر مان سيتي بسبب المدرب فقط.. لكنها ميزة كبيرة مع غوارديولا في السيتي لأنه أفضل مدرب في العالم.. إنه أفضل مشروع رياضي الوقت الحالي، وهو المكان الذي سأبذل فيه قصارى جهدي".

وكشف هالاند أيضا أن العديد من لاعبي السيتي أقنعوه بالانضمام إلى الفريق عقب مباراة دورتموند في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الإنجليزي عام 2021.

وأضاف "بعد تلك المباراة، أعتقد أن 15 شخصًا قالوا إن عليك الانتقال إلى السيتي مثل: جون ستونز وروبن دياس وإلكاي غوندوغان وفيل فودين وكيفن دي بروين".

رغبة هالاند في النجاح

وبعد أن أثبت نفسه في ألمانيا، يشدد والد هالاند على أن ابنه حريص على إظهار قيمته وجودته الكروية في جميع البطولات الكبرى.

وختم "أعتقد أن إيرلينغ يريد إثبات قدراته في جميع البطولات. ثم يمكنه البقاء هناك لمدة 3 أو 4 سنوات على الأكثر. يمكن أن يكون -على سبيل المثال- 2.5 عام في ألمانيا ومثلها في إنجلترا ثم إسبانيا وإيطاليا وفرنسا".