ريال مدريد يهزم ريال بيتيس ويفض الشراكة في صدارة الدوري الإسباني

انفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على شريكه السابق في الصدارة ريال بيتيس 2-1 في المرحلة الرابعة من المسابقة.

واستقبل الريال ضيفه الأندلسي على ملعب سانتياغو برنابيو، في أول مباراة للنادي الملكي بميدانه خلال هذا الموسم، وتمكن من تحقيق فوزه الرابع على التوالي في الليغا، ليواصل انطلاقته المثالية نحو الاحتفاظ باللقب الذي توج به الموسم الماضي.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونير هدف التقدم لريال مدريد بعد انفراده بالمرمى، مستفيدا من تمريرة طويلة من المدافع ديفيد ألابا في الدقيقة التاسعة.

ورفع فينيسيوس رصيده إلى 3 أهداف في الدوري الإسباني.

وأدرك ريال بيتيس التعادل، عبر سيرغيو كاناليس في الدقيقة 17 من تسديدة غالط بها حارس ريال مدريد تيبو كورتوا.

وانتظر عشاق "الملكي" حتى الدقيقة 65 لمشاهدة هدف التقدم الذي جاء بقدم البرازيلي رودريغو، بعد مجهود من البديل فيديريكو فالفيردي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، متفوقا على ريال بيتيس صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.