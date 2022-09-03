ابتزاز وتهديدات من عصابات.. قضية بوغبا تدخل منعطفا خطيرا

قالت ممثلة الادعاء لور بيكو إن سلطات الادعاء في العاصمة الفرنسية فتحت تحقيقا قضائيا رسميا في ادعاءات النجم الفرنسي بول بوغبا الذي قال إنه تعرض لمحاولات ابتزاز وتلقى تهديدات من إحدى عصابات الجريمة المنظمة.

وأضافت ممثلة الادعاء -في بيان- أن السلطات شرعت في إجراء التحقيق القضائي الرسمي عقب تحقيقات أولية، وأنه سيتناول ادعاءات بالابتزاز من جانب عصابة مسلحة والخطف والمشاركة في الإعداد لأنشطة إجرامية.

وقال مصدر قريب من التحقيقات الأولية لرويترز الأربعاء الماضي إن لاعب الوسط بوغبا كان هدفا للابتزاز من قبل أصدقاء الطفولة منذ مارس/آذار الماضي، وإنه دفع 100 ألف يورو لتلك المجموعة في الربيع الماضي.

وأصدر بوغبا -الذي عاد إلى يوفنتوس الإيطالي في يوليو/تموز الماضي بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي- بيانا الأحد الماضي قال فيه إنه ضحية لمحاولات ابتزاز من قبل عصابة منظمة، وإن السلطات في إيطاليا وفرنسا تحقق في الأمر.

وقال مصدر قريب من التحقيق لرويترز الأربعاء الماضي "يمكننا تأكيد معظم التفاصيل (التي ظهرت في وسائل الإعلام الفرنسية وفي بيان بوغبا)".

وقال الادعاء الفرنسي لرويترز الاثنين الماضي إن التحقيقات الأولية في القضية تقوم بها وحدة تابعة للشرطة القضائية وتتولي التحقيقات المرتبطة بالجريمة المنظمة.

بدورها، ذكرت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية، أن بوغبا حاول دفع 11 مليون جنيه إسترليني (12.8 مليون دولار) للمبتزين لكن البنك منعه بسبب القوانين.

وتعرض بوغبا (29 عاما) لإصابة في الركبة خلال حصة تدريبية مع يوفنتوس الشهر الماضي، واختار عدم الخضوع لجراحة والخضوع "لعلاج تحفظي"، من أجل أن استعادة لياقته للعب في كأس العالم في قطر بدءا من 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.