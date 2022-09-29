ردا على تصريحات مبابي.. مدرب سان جيرمان يوضح دور كيليان مع ميسي ونيمار

قال كريستوف غاليتير، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إن كيليان مبابي لاعب ذكي بشكل كاف لخلق المساحات مع تمتعه بالحرية في اللعب إلى جانب كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

وبدا وكأن الدولي الفرنسي كيليان مبابي يشكك في تكتيك وأسلوب اللعب في باريس سان جيرمان، حينما اعترف الأسبوع الماضي بأنه يجد حرية أكثر في اللعب مع منتخب بلاده.

وجاءت تصريحات مبابي (23 عاما) بعد فوز منتخب بلاده على النمسا 2-صفر، التي شهدت مشاركته إلى جانب المهاجم أوليفيه جيرو، حيث سجل كل منهما هدفا.

لكن في الوقت الذي أبدى فيه غاليتير ثقته في قدرة فريقه على التعامل مع لاعب بقدرات جيرو في قائمته، نفى أن تكون لدى فريقه أي مشكلة في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مبابي في الهجوم.

وقال غاليتير -قبل مواجهة باريس سان جيرمان مع فريقه السابق نيس في الدوري الفرنسي- السبت المقبل "لا أعتقد أن ذلك قلة في الحرية؛ فمع جيرو، لديه لاعب يفتح المساحات له".

وأضاف "لا يوجد لدينا لاعب بنفس الأسلوب هنا، لكنه يتمتع بالذكاء الكافي واللمحات مع ميسي ونيمار ليمررا له الكرة في مساحاته المفضلة".

وتابع أن "تحليل كيليان صحيح، لا يوجد أسلوب اللعب نفسه في المنتخب والنادي، هذه مناقشة أجريتها مع رئيس النادي ولويس كامبوس عن هجومنا".

وأوضح مدرب باريس سان جيرمان "نحن مقتنعون تماما بأننا نحتاج إلى لاعب رابع في ذلك المكان بطريقة مختلفة، لكن ذلك اللاعب لم ينضم إلينا في فترة الانتقالات مع الأسف".

وواصل غاليتير "التفاهم الفني بين نيمار وليو وكيليان مختلف تماما عما يحدث معه في المنتخب".