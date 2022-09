استدعاء نجم إيفرتون السابق لقتال أوكرانيا ولاعبو روسيا يرفضون العودة إلى بلدهم

كشف والد دينيار بيليالتدينوف نجم المنتخب الروسي السابق وفريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم استدعاء ابنه للقتال على خط المواجهة مع أوكرانيا، في الوقت الذي رفض فيه أعضاء المنتخب الروسي العودة إلى بلدهم بعد مباراة في قرغيزستان خوفا من أن يمتد إليهم الاستدعاء للحرب.

وفاز المنتخب الروسي 2-1 على قرغيزستان في الـ24 من الشهر الجاري في مباراة ودية دولية على ملعب الأخير.

وقال رينات والد بيليالتدينوف إن ابنه البالغ من العمر 37 عامًا كان أحد الذين تم استدعاؤهم للقتال في الحرب على أوكرانيا المستمرة منذ 7 أشهر.

Diniyar Bilyaletdinov scored just one #PL goal away from Goodison Park, but it was a strike to remember… #GoalOfTheDay pic.twitter.com/a8RfM2Ct3n

— Premier League (@premierleague) September 7, 2017