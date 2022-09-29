استدعاء نجم إيفرتون السابق لقتال أوكرانيا ولاعبو روسيا يرفضون العودة إلى بلدهم

كشف والد دينيار بيليالتدينوف نجم المنتخب الروسي السابق وفريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم استدعاء ابنه للقتال على خط المواجهة مع أوكرانيا، في الوقت الذي رفض فيه أعضاء المنتخب الروسي العودة إلى بلدهم بعد مباراة في قرغيزستان خوفا من أن يمتد إليهم الاستدعاء للحرب.

وفاز المنتخب الروسي 2-1 على قرغيزستان في الـ24 من الشهر الجاري في مباراة ودية دولية على ملعب الأخير.

وقال رينات والد بيليالتدينوف إن ابنه البالغ من العمر 37 عامًا كان أحد الذين تم استدعاؤهم للقتال في الحرب على أوكرانيا المستمرة منذ 7 أشهر.

Diniyar Bilyaletdinov scored just one #PL goal away from Goodison Park, but it was a strike to remember… #GoalOfTheDay pic.twitter.com/a8RfM2Ct3n — Premier League (@premierleague) September 7, 2017

وأكدت تقارير روسية أن النجم الروسي الدولي السابق -الذي لعب 46 مباراة دولية وكان له دور في احتلال بلاده المركز الثالث في يورو 2008- تلقى استدعاء من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.

ولعب بيليالتدينوف لفرق لوكوموتيف وسبارتاك وتوربيدو موسكو، قبل أن تأتي خطوته الكبيرة عندما ضمه مدرب إيفرتون السابق ديفيد مويس في عام 2009 ليلعب 58 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز سجل خلالها 8 أهداف من أبرزها هدف رائع في شباك مانشستر يونايتد.

وأنهى النجم الروسي مسيرته في موطنه مع فريق روبين كازان تخللتها فترة قصيرة في ليتوانيا، قبل أن يعتزل ويتجه للتدريب مدربا لفريق يلعب في دوري الدرجة الثانية في موسكو.