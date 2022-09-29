الدوري الإنجليزي الممتاز يعود بقمتين ناريتين ترسمان الصدارة

بعد فترة توقف دولية، يعود الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بزخمه بقمتين ناريتين ستحدد نتيجتهما الفريق صاحب الصدارة في هذا الموسم الساخن.

وتحظى قمة شمال لندن بأجواء مثيرة دائما، لكن مواجهة السبت بين أرسنال وتوتنهام هوتسبير ستكون أكثر سخونة بعد أن أصبحت قمة البريميرليغ في المتناول.

وبعد 24 ساعة، يستضيف البطل مانشستر سيتي جاره مانشستر يونايتد في عودة مشتعلة للمسابقة بعد التوقف الدولي.

واستمتع أرسنال وتوتنهام بانطلاقتين قويتين هذا الموسم، إذ يتصدر فريق المدرب ميكل أرتيتا جدول الترتيب عقب 6 انتصارات في أول 7 مباريات، وهي أفضل بداية للنادي منذ موسم 2007-2008.

ولم يخسر فريق المدرب أنطونيو كونتي حتى الآن، وعادل أفضل انطلاقة له في الدوري الممتاز بعد 5 انتصارات وتعادلين.

لكن يتعين على توتنهام تحسين سجله السيئ أمام غريمه إذا أراد انتزاع الصدارة منه، حيث فاز على أرض أرسنال مرة واحدة في آخر 29 زيارة بالدوري.

Next up: the North London Derby ✊ pic.twitter.com/q0YVwButp9 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 28, 2022

ورغم هذه الإحصائية، قلب توتنهام الموازين في شمال لندن، حيث احتل مركزا أعلى من أرسنال في آخر 6 مواسم، بعد أن قضى 21 عاما خلف جاره.

ونال أرسنال فرصة مثالية لاستعادة تفوقه في الموسم الماضي خلال صراع متأخر لدخول المربع الذهبي على حساب توتنهام، لكن الهزيمة 3-صفر على أرض فريق كونتي في مايو/أيار سمحت لغريمه بالتقدم عليه في النهاية.

وحافظ توتنهام على الزخم من الموسم الماضي وخاض الآن 13 مباراة دون هزيمة في الدوري منذ أبريل/نيسان، رغم الشكوك بداعي أن النتائج أكثر إبهارا من الأداء في بعض المباريات.

وسيزور توتنهام ملعب الإمارات نهار السبت بمعنويات مرتفعة، بعد استعادة المهاجم سون هيونغ مين مستواه بتسجيل ثلاثية خلال 14 دقيقة في فوز توتنهام 6-2 على ليستر سيتي في اللقاء الأخير.

ولم يحرز سون أي هدف هذا الموسم قبل تفجر مهاراته أمام ليستر، ومع تسجيل هاري كين 6 أهداف بالفعل هذا الموسم، سيواجه دفاع أرسنال اختبارا شاقا.

خطط أرتيتا

في هذا الوقت من الموسم الماضي، كان أرتيتا يحاول ضبط الأوضاع بعد بداية محبطة، لكن يبدو أن المدرب الإسباني غرس أفكاره بالفعل في الفريق.

وأصبح المهاجم غابريل جيسوس مصدر إلهام منذ انضمامه من مانشستر سيتي، وسجل 4 أهداف في الدوري بالفعل ليساعد الفريق في اكتساب عقلية الفوز مع تشكيلة شابة، كما يبدو أن غرانيت تشاكا ولد من جديد في خط وسط أرسنال.

وستكون مباراة السبت معركة خططية بين أسلوب أرسنال القائم على الاستحواذ ونهج توتنهام في الهجمات المرتدة وامتصاص الضغط.

وقال كريس ساتون مهاجم إنجلترا السابق والمحلل في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حاليا "إنه تخصص كونتي، ومع استعادة سون هيونغ مين لمستواه يمكنهم إلحاق الضرر بأرسنال".

وإذا فاز أرسنال فإنه سيحتفظ بالصدارة بعد 8 مباريات، لكن أي نتيجة أخرى ستساعد فريق المدرب بيب غوارديولا في الصعود للقمة إذا تغلب على يونايتد يوم الأحد.

Derby day goals at the Etihad! 💪 pic.twitter.com/HiabtAjU2m — Manchester City (@ManCity) September 28, 2022

ورغم تألق ثنائي شمال لندن يبدو سيتي مرشحا للاحتفاظ باللقب، خاصة مع تحطيم مهاجمه الجديد إرلينغ هالاند الأرقام القياسية في الأهداف.

وأحرز اللاعب النرويجي 11 هدفا بالفعل في أول 7 مباريات بالدوري، وإذا استمر بهذا المعدل فسيحطم الرقم القياسي للدوري بتسجيل 34 هدفا في موسم واحد.

وخاض يونايتد سلسلة من 4 انتصارات في المسابقة، لكنه لم يلعب أي مباراة في الدوري منذ هزم أرسنال في الرابع من سبتمبر/أيلول، ويواجه جدولا مزدحما يشمل 9 مباريات في أكتوبر/تشرين الأول.

ويعود ليفربول للمنافسات على أرضه أمام برايتون آند هوف ألبيون بعد غد السبت، ويدرك أنه لا يوجد هامش للأخطاء لديه بعد 6 مباريات.

ويخوض غراهام بوتر مباراته الأولى بالدوري في تدريب تشلسي عند زيارة كريستال بالاس.