الدوري الإنجليزي الممتاز يعود بقمتين ناريتين ترسمان الصدارة

بعد فترة توقف دولية، يعود الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بزخمه بقمتين ناريتين ستحدد نتيجتهما الفريق صاحب الصدارة في هذا الموسم الساخن.

وتحظى قمة شمال لندن بأجواء مثيرة دائما، لكن مواجهة السبت بين أرسنال وتوتنهام هوتسبير ستكون أكثر سخونة بعد أن أصبحت قمة البريميرليغ في المتناول.

وبعد 24 ساعة، يستضيف البطل مانشستر سيتي جاره مانشستر يونايتد في عودة مشتعلة للمسابقة بعد التوقف الدولي.

واستمتع أرسنال وتوتنهام بانطلاقتين قويتين هذا الموسم، إذ يتصدر فريق المدرب ميكل أرتيتا جدول الترتيب عقب 6 انتصارات في أول 7 مباريات، وهي أفضل بداية للنادي منذ موسم 2007-2008.

ولم يخسر فريق المدرب أنطونيو كونتي حتى الآن، وعادل أفضل انطلاقة له في الدوري الممتاز بعد 5 انتصارات وتعادلين.

لكن يتعين على توتنهام تحسين سجله السيئ أمام غريمه إذا أراد انتزاع الصدارة منه، حيث فاز على أرض أرسنال مرة واحدة في آخر 29 زيارة بالدوري.

Next up: the North London Derby ✊ pic.twitter.com/q0YVwButp9

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 28, 2022