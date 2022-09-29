الجزائري بلايلي يفسخ تعاقده مع نادي بريست الفرنسي

أعلن نادي بريست المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم -اليوم الخميس- عن فسخ تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري يوسف بلايلي، بناء على طلب اللاعب.

وأوضح بيان للنادي الفرنسي أنه وافق على طلب اللاعب الجزائري فسخ عقده الذي كان من المفترض أن ينتهي في يونيو/حزيران 2023.

وتمنى الفريق الفرنسي حظا موفقا للاعب المنتخب الجزائري في بقية مسيرته.

وانضم بلايلي (30 عاما) إلى النادي الفرنسي في صفقة انتقال مجاني لمدة 6 أشهر في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد انفصاله بالتراضي عن نادي قطر القطري‭ ‬في ديسمبر/كانون الأول.

ومدد بلايلي عقده مع الفريق الفرنسي موسما واحدا خلال الصيف الحالي.

وقال المدير الرياضي لفريق بريست "لم يجد بلايلي راحته مع الفريق، خاصة أنه بعيد عن عائلته. كان من الصعب على بلايلي الاستمرار مع الفريق، واتفقنا على إنهاء التعاون بيننا".

وأضاف المدير الرياضي للفريق الفرنسي "كل ما قيل في الأيام الأخيرة عن اللاعب يبقى ضمن الأمور الخاصة التي لا تهمنا.. الأهم وفوق كل اعتبار هو حالة الفريق".

ونقلت تقارير فرنسية عن الصحفي الرياضي سعيد فلاك، قوله إن نادي بريست اتخذ قرار إنهاء عقد النجم الجزائري لأسباب تأديبية، وهو ما لم يقبله بلايلي الذي يفضل العودة إلى الدوري القطري مجددا.

وأكد هذه المعلومة والد اللاعب ووكيل أعماله مؤخرا بتصريح قال فيه إن لديه اتصالات كثيرة من فرق معروفة، وقد تكون وجهته هي العودة إلى الدوري القطري.