9 أهداف في 3 مباريات.. ميسي "المريض" يصل إلى هدفه 90 مع منتخب الأرجنتين

تذكر تقارير إعلامية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا ولن يشارك في ودية منتخب بلاده ضد جامايكا، ويؤكد هذا الموضوع عندما تشاهد الجماهير في نيوجيرسي الأميركية، نجمها المفضل على دكة البدلاء.

وفي الدقيقة الـ56 من المباراة -وبينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم "التانغو" بهدف نظيف سجله لاوتارو مارتينيز- دخل ميسي بديلا ليسجل هدفه الأول في الدقيقة الـ86 وقبل النهاية بدقيقة واحدة يهز "البولغا" المرمى مجددا بهدف من ركلة حرة مباشرة.

هدف ميسي الثاني والله عالمي 🔥🔥pic.twitter.com/qI9oHLfINI — جاك (@N_W_Aa77) September 28, 2022

هدف الاسطورة ليو ميسي 😍😍💙💙💙 pic.twitter.com/Vby7twkGNs — Messi World (@M10GOAT) September 28, 2022

وفوز "ألباسيليستي" وثنائية ميسي سجلت عدة أرقام أبرزها:

عام 2022 سجل قائد منتخب الأرجنتين 10 أهداف بقميص منتخب بلاده بينها 9 أهداف في 3 مباريات.

سجل 90 هدفا لمنتخب بلاده.

مدد مسيرة الأرجنتين الخالية من الهزيمة إلى 35 مباراة متتالية.

ولم تشهد المباراة أرقاما كروية فقط بل أيضا رقما قياسيا في اقتحام مشجعين للملعب لالتقاط صورة مع ميسي، إذ اقتحم 3 أشخاص بينهم مشجع عاري الصدر ووقع ميسي على ظهر المشجع قبل أن يقتاده رجال الأمن خارج الملعب.

ويتطلع ميسي -الذي سجل هدفين أيضا في الفوز بثلاثية نظيفة على هندوراس في ميامي يوم الجمعة الماضي- لقيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة والأولى منذ عام 1986.

وستخوض الأرجنتين مباراة أخرى ضد الإمارات في 16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل قبل بدء مشوارها في البطولة بمواجهة السعودية في 22 من الشهر ذاته.