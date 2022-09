ميسي أم رونالدو وأفضل مدرب والحكام والمنشطات والطلاق.. 100 نجم سابق يشاركون باستطلاع سري فريد

نشرت صحيفة "ذا أثلتيك" (The Athletic) الإنجليزية تقريرا يظهر نتائج استطلاع شمل 100 لاعب سابق بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تضمن العديد من الأسئلة المرتبطة بعالم الساحرة المستديرة، وحول نجوم ومدربين حاليين بالإضافة إلى أسئلة متعلقة باللاعبين المشاركين أنفسهم.

وقالت الصحيفة -في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إن عدد المشاركين في الاستطلاع يجعله واحدًا من أكبر الاستطلاعات من هذا النوع على الإطلاق، وإنه جرى دون الكشف عن هوية اللاعبين السابقين لتسهيل الإجابة بصدق دون خوف من استخدامه ضدهم لاحقا.

وأوضح التقرير أن الاستطلاع شمل أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز واللاعبين الدوليين السابقين، الذين اعتبر أكثر من نصفهم أنه من الأصعب أن تكون لاعب كرة قدم اليوم، بالرغم من كل الثروات الهائلة في هذه الرياضة.

🗳️ 66% think Ronaldo has had the better career

🗳️ 72% prefer to play with Messi

🗳️ 44% would still only wear black boots today

