ميسي أم رونالدو وأفضل مدرب والحكام والمنشطات والطلاق.. 100 نجم سابق يشاركون باستطلاع سري فريد

نشرت صحيفة "ذا أثلتيك" (The Athletic) الإنجليزية تقريرا يظهر نتائج استطلاع شمل 100 لاعب سابق بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تضمن العديد من الأسئلة المرتبطة بعالم الساحرة المستديرة، وحول نجوم ومدربين حاليين بالإضافة إلى أسئلة متعلقة باللاعبين المشاركين أنفسهم.

وقالت الصحيفة -في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إن عدد المشاركين في الاستطلاع يجعله واحدًا من أكبر الاستطلاعات من هذا النوع على الإطلاق، وإنه جرى دون الكشف عن هوية اللاعبين السابقين لتسهيل الإجابة بصدق دون خوف من استخدامه ضدهم لاحقا.

وأوضح التقرير أن الاستطلاع شمل أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز واللاعبين الدوليين السابقين، الذين اعتبر أكثر من نصفهم أنه من الأصعب أن تكون لاعب كرة قدم اليوم، بالرغم من كل الثروات الهائلة في هذه الرياضة.

🗳️ 66% think Ronaldo has had the better career

🗳️ 72% prefer to play with Messi

🗳️ 44% would still only wear black boots today Over 100 former professional footballers took part in our survey, and today we release the results 📝 @DTathletic — The Athletic UK (@TheAthleticUK) September 28, 2022

من الأفضل رونالدو أم ميسي؟

وأشارت الصحيفة إلى إنه كان هناك 35 سؤالا في المجموع، أبرزها تحليلهم للنجمين "اللذين سيطرا على الرياضة طوال أفضل جزء من عقدين" كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ولفت التقرير إلى أن "قرابة ثلثي الردود اختارت رونالدو على أنه يتمتع بمسيرة أفضل من ميسي. ومع ذلك كان الاختيار لصالح الأرجنتيني بنسبة 72% عندما تعلق الأمر بترشيح أي من اللاعبين السابقين يفضلان اللعب إلى جانبهما".

ووصفت الصحيفة موضوع الحكام في الاستطلاع بأنه كان "قضية خلافية" أخرى، حيث قال 57% إن مستوى التحكيم قد تحسن، بينما رأى الباقون أنه أصبح أسوأ.

أما بالنسبة للمدرب الأفضل بالعصر الحديث الذي يرغبون في اللعب معه، فجاء الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الأول بنسبة 44% متوفقا على يورغن كلوب 30%، وحصل كارلو أنشيلوتي على 8% من الأصوات، وغيرهم من المدربين بنسب أقل.

وما كان لافتا في اختيارات اللاعبين أنه لم يختر أحد الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد، أو ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال.

وفي سؤال آخر، اعترف 3 لاعبين بأنهم تناولوا المنشطات خلال مرحلة ما من حياتهم المهنية، حيث قال اثنان منهم: إنه جرى ذلك بغير قصد وإنه لم يكن محاولة متعمدة لخداع النظام، أما الثالث فاعترف بأخذ مواد محظورة عن علم.

وحول قضايا أخرى غير الكرة، قال ربع اللاعبين المشاركين، والذين تزوجوا خلال مسيرتهم الكروية، إنهم انفصلوا بعد اعتزالهم، والأمر "الأكثر إثارة للصدمة" وفق الصحيفة أن 53% من هذه الحالات حدثت في غضون 3 سنوات فقط من الاعتزال.