شاهد- شجار واعتذار.. ماذا جرى مع لاعبات منتخب مالي لكرة السلة؟

قدمت لاعبتان من منتخب مالي -المشارك في كأس العالم لكرة السلة للسيدات في سيدني- اعتذارهما بعدما وقع بينهما من اشتباك، في حين فتح الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" (FIBA) تحقيقا في الواقعة.

ووقعت الحادثة في المنطقة الإعلامية المختلطة المخصصة لإجراء المقابلات الصحافية بعد انتهاء المباريات، وقد التقطتها الكاميرات في أثناء إجراء مقابلة مع الصربية ساشا كادو عقب فوز منتخب بلادها على مالي 81-68.

وأظهر مقطع فيديو قصير -شوهد منذ ذلك الحين على نطاق واسع على الإنترنت- سليماتو كوروما وهي توجه 3 لكمات على الأقل إلى زميلتها كاميتي إليزابيث دابو.

وأمس الثلاثاء، ظهرت اللاعبتان -في مؤتمر صحفي- بعد خسارة مالي مباراتها الأخيرة في البطولة أمام كندا 65-88، وقدمتا اعتذارهما.

#Mali: L’équipe nationale de basket-ball 🏀 du Mali se donne en spectacle à la coupe du monde. pic.twitter.com/veydQaimAp — SahelLeaks (@SahelLeaks) September 26, 2022

وقالت دابو -التي جلست إلى جانب زميلتها- "نحن هنا للاعتذار عن الصورة التي كانت على وسائل التواصل الاجتماعي، لم نكن ننوي ذلك، شعرنا بالإحباط بسبب الخسارة، ونحن هنا للاعتذار لعائلة كأس العالم، وللتعبير عن أسفنا".

وقال الاتحاد الدولي "فيبا" إنه يحقق في الحادثة، وبمجرد الانتهاء من التحقيقات، سيقرر بشأن أي إجراءات تأديبية.

ووصف المدرب خواكين بريزويلا الشجار بأنه "حادث مؤسف"، مضيفا أنهما "لاعبتان مهمتان لدينا، وعلى الرغم من أنه كان حادثًا مؤسفًا، فإنهما كانتا تأملان في لعب كرة سلة على مستوى أعلى، وقد أظهرتا ذلك اليوم، لقد تعلمنا الكثير من خوض هذه البطولة".

وأخفقت مالي في الفوز بأي من مبارياتها الخمس بعد تأهلها لكأس العالم للمرة الثانية كبديل متأخر لنيجيريا، التي انسحبت بسبب صعوبات إدارية تتعلق بالرياضة في بلادها.