إسبانيا تهزم البرتغال وتتأهل لنصف نهائي دوري أمم أوروبا

انتزعت إسبانيا مكانا في الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد أن سجل المهاجم ألفارو موراتا هدف الانتصار 1-صفر على البرتغال المضيفة الثلاثاء، ليضمن الفائز صدارة المجموعة الثانية بالمستوى الأول، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب السويسري على التشيكي 2-1.

وسيطرت البرتغال على المباراة، لكن إسبانيا بقيت في أجواء اللقاء، وأرسل داني كاربخال كرة طويلة إلى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88 ليلعبها نيكو وليامز برأسه إلى موراتا الذي سددها في الشباك ليسكت معظم الجماهير في الملعب الذي امتلأ عن آخره.

وأصبحت إسبانيا في صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، بفارق نقطة واحدة عن البرتغال صاحبة المركز الثاني التي كانت بحاجة إلى التعادل فقط لتأمين مكان في قبل النهائي.

وانضم الإسبان إلى كرواتيا وإيطاليا وهولندا في نصف نهائي دوري الأمم العام المقبل.

💫 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗙𝗢𝗨𝗥 💫

🇭🇷 Croatia

🇮🇹 Italy

🇳🇱 Netherlands

🇪🇸 Spain

The #NationsLeague finals are set! Who's winning it? 🏆 pic.twitter.com/rc33j7W96l

