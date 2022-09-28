حادثة غريبة بكرة القدم.. حكم يوقف مباراة بسبب هتافات جماهيرية ضد المثلية

لم تكن "الريمونتادا" الذي قام بها منتخب كولومبيا ضد المكسيك في مباراة ودية على ملعب ليفي في سانتا كلارا بكاليفورنيا هي الحدث الأهم في المواجهة، ولكن حادثة وقعت في المدرجات خطفت الأضواء.

وبينما تسير المباراة نحو نهايتها، أطلق الحكم صافرته في الدقيقة الـ82 ليوقف المباراة على نحو مفاجئ، ليتبيّن بعد ذلك أن السبب انطلاق هتافات من الجماهير الموجودة في المدرجات ضد المثلية.

وقبل هذه الحادثة، كانت كولومبيا قلبت الطاولة على المكسيك بقيادة لويس سينيسترا مهاجم ليدز يونايتد الذي سجل هدفين وأضاف ويلمار باريوس هدفا آخر؛ حوّلت تأخرها بهدفين لتفوز 3-2.

وتقدمت المكسيك في الدقيقة الخامسة عبر الجناح أليكسيس فيغا من ركلة جزاء عقب عرقلة لويس دياز لأورييل أنتونا داخل المنطقة، وضاعف جيراردو أرتياغا النتيجة في الدقيقة الـ28.

وقلصت كولومبيا الفارق بعد الاستراحة بضربة رأس قوية من سينيسترا في الدقيقة الـ48، وسجل الهدف الثاني بعدها بـ3 دقائق.

ثم أكمل ويلمار باريوس عودة كولومبيا بتسديدة رائعة (67).

وستخوض المكسيك مباراتين ودّيتين في نوفمبر/تشرين الثاني قبل انطلاق كأس العالم في قطر حيث ستواجه الأرجنتين والسعودية وبولندا ضمن المجموعة الثالثة بالبطولة.

أما كولومبيا فقد فشلت في التأهل للمونديال القطري.