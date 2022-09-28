"المفاوضات كانت تتقدم".. سبب عدم انتقال رونالدو إلى الهلال السعودي

كشف الهلال السعودي عن السبب الذي منع الفريق من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة "الزعيم" -في تصريحات لموقع "ثمانية" السعودي- إن فريقه فاوض رونالدو خلال سوق الانتقالات الصيفية مبررا عدم وصول المحادثات إلى مراحلها النهائية، بسبب قرار من مركز التحكيم الرياضي يمنعهم من تسجيل لاعبين جدد.

وأوضح أن "المشكلة لم تكن في الرقم أو المبدأ، الهلال قادر على جلب نجوم العالم، بل كان في قرار مركز التحكيم الرياضي منعنا من قيد اللاعبين كنا نسير في المفاوضات ونتقدم بها لكننا توقفنا عند تأكيد المنع من القيد".

لكن رئيس النادي رفض الكشف عن قيمة المبلغ الّذي قدّم لكريستيانو رونالدو (37 عاما) من أجل إقناعه باللعب في الدوري السعودي لكرة القدم.

وتوقع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل -في وقت سابق الشهر الجاري- استمرار محاولات بعض الأندية في بلاده للتعاقد مع أسطورة كرة القدم، كريستيانو رونالدو الذي يريد مغادرة "أولد ترافورد".

وكانت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية علقت على تقرير لشبكة "سي إن إن" كشف أن رونالدو رفض عرضًا بقيمة 242 مليون يورو (245.5 مليون دولار) من نادي الهلال السعودي لمدة عامين مما يعني أكثر من مليوني يورو أسبوعيا.

وقالت الصحيفة إن رونالدو قرر عدم قبول عرض الهلال المالي الرائع، مع إعطاء الأولوية للخيارات الأخرى، حيث قدم نفسه من خلال وكيله خورخي مينديز لمجموعة متنوعة من الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكن ذلك لم يؤت ثماره، مما تسبب في اضطراره إلى البقاء في أولد ترافورد حتى الانتقالات الشتوية القادمة على الأقل.

ويشارك يونايتد في الدوري الأوروبي بعد فشله في الوجود ضمن المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ولعب رونالدو 6 مباريات مع "الشياطين الحمر" معظمها كبديل في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ولم ينجح خلالها في تسجيل أو صناعة أي أهداف.

وسجل هدفا وحيدا هذا الموسم بقميص "المانيو" كان في الدوري الأوروبي وبمرمى فريق شيريف تيراسبول المولدوفي.