كرة قدم

"المحارب اليوناني" مانولاس يهرب.. زئير الأسد يفسد جلسة تصوير الشارقة الإماراتي لاعبه الجديد

أدوناس https://twitter.com/realfutebolnews/status/1574853940201521153?s=20&t=43Lor5fUuITMFp7Z_2_9OQ مواقع التواصل
مانولاس بقميص الشارقة الإماراتي وخلفة الأسد (مواقع التواصل)
28/9/2022-|آخر تحديث: 28/9/202208:09 PM (مكة المكرمة)

انضم مدافع فريق روما السابق كوستاس مانولاس لنادي الشارقة الإماراتي، الذي سعى لتقديمه بمقطع فيديو على أنه "المحارب اليوناني"، لكن النادي استعان بأسد حقيقي تسبب زئيره في هروب اللاعب وإفساد جلسة التصوير.

واضطر مانولاس للهرب بعد أن سمع زئير الأسد الموجود بالقرب منه في جلسة التصوير، في لقطة طريفة حظيت برواج واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن نادي الشارقة الإماراتي تعاقده مع اللاعب الدولي اليوناني مانولاس قادما من نادي أولمبياكوس اليوناني لمدة موسمين.

ولعب مانولاس أيضا لفريق نابولي الإيطالي، مما أكسبه خبرة أوروبية كبيرة.

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند