انضم مدافع فريق روما السابق كوستاس مانولاس لنادي الشارقة الإماراتي، الذي سعى لتقديمه بمقطع فيديو على أنه "المحارب اليوناني"، لكن النادي استعان بأسد حقيقي تسبب زئيره في هروب اللاعب وإفساد جلسة التصوير.

واضطر مانولاس للهرب بعد أن سمع زئير الأسد الموجود بالقرب منه في جلسة التصوير، في لقطة طريفة حظيت برواج واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن نادي الشارقة الإماراتي تعاقده مع اللاعب الدولي اليوناني مانولاس قادما من نادي أولمبياكوس اليوناني لمدة موسمين.

ولعب مانولاس أيضا لفريق نابولي الإيطالي، مما أكسبه خبرة أوروبية كبيرة.

Former Roma defender Kostas Manolas joined UAE club Sharjah and was introduced as a "Greek warrior" in his welcome video, which included posing alongside an actual lion…

pic.twitter.com/0eQwGqvqDK

— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) September 28, 2022