إلغاء قاعدة اللعب المالي النظيف.. 4 أسئلة تحسم الجدل بشأن لوائح يويفا الجديدة

أدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) أكبر حملة تعديلات على لوائحه وغيّر قاعدة اللعب المالي النظيف، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة المهمة التي تجيب الجزيرة نت عنها بمحاورة أحد المختصين القانونين.

وأعلن يويفا أن القواعد المالية الجديدة ستحل محل اللعب المالي النظيف "المثيرة للجدل" المعروفة باسم "مكافحة المنشطات المالية" (Anti-financial Doping) و"اللعب المالي النظيف" (Financial Fair Play).

وسيكون التطبيق بشكل تدريجي على مدار 3 سنوات، وتبدأ المرحلة الأولى عام 2023، إذ ستكون نسبة الإنفاق 90% من إجمالي الأرباح السنوية لكل ناد، وتنخفض إلى 80% عام 2024، ثم 70% عام 2025.

ويعني هذا أن الأندية ستكون مجبرة عام 2025 على صرف 70% فقط من إجمالي أرباحها السنوية على رواتب اللاعبين والصفقات وعمولات الوكلاء، وهو ما سيجعل بيع اللاعبين طريقة لصرف المزيد على شراء لاعبين جدد، مثلما فعل برشلونة هذا الموسم للتعاقد مع العديد من النجوم وأبرزهم روبرت ليفاندوفسكي.

وتنص القواعد الجديدة لليويفا على تطبيق عقوبات مالية وخصم نقاط على أي ناد يخالفها.

وأثار التغيير جدلا وتباينا في المواقف بين الأندية الستة الكبرى، التي وافقت أغلبيتها على التعديلات باستثناء بايرن ميونخ وريال مدريد.

وكان نادي مانشستر سيتي قد تعرض لعقوبات كبيرة بإبعاده عن دوري أبطال أوروبا لمدة عامين وغرامة قدرها 30 مليون يورو، بعد ارتكابه انتهاكات خطيرة لترخيص نادي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولوائح اللعب المالي النظيف فبراير/شباط 2020، لكنه استطاع الإفلات من العقوبات بأعجوبة.

HUGE NEWS

Manchester City have been banned from the Champions League for two years and fined 30 million euros after committing serious breaches of Uefa's club licensing and financial fair play regulations. pic.twitter.com/QWjNp6tBWf

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 14, 2020