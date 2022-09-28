إسقاط رونالدو.. حملة جماهيرية وإعلامية ضده في البرتغال وفيرنانديز يدافع عنه بعد الهزيمة أمام إسبانيا

وسط حملة جماهيرية وإعلامية "لإسقاط" كريستيانو رونالدو من التشكيلة الأساسية للمنتخب البرتغالي وتهميش دوره، انتفض للدفاع عنه برونو فيرنانديز، زميله في المنتخب وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائلا إنه لا يرى أن هناك حاجة لإثارة ضجة حول رونالدو عقب هزيمة البرتغال أمام إسبانيا.

وكان المنتخب البرتغالي حقق انتصارا كبيرا أمام نظيره التشيكي وتغلب عليه 4-صفر السبت الماضي، ليتصدر بذلك المجموعة الثانية في منافسات المستوى الأول بدوري أمم أوروبا.

لكن البرتغال خسرت أمام إسبانيا صفر-1 أمس الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة، لتفقد فرصة التأهل للنهائيات.

إسقاط رونالدو

وسبقت مباراة إسبانيا حملة شنها مشجعو البرتغال تهدف لاستبعاد رونالدو من التشكيلة الأساسية للمباراة المصيرية، كما تعرض اللاعب -البالغ من العمر 37 عامًا- لانتقادات من وسائل الإعلام البرتغالية، بسبب الأداء الضعيف في الآونة الأخيرة التي أصبح فيها ضيفا دائما على مقاعد البدلاء بفريق مانشستر يونايتد.

وبالطبع، زادت الحرب الجماهيرية والإعلامية على رونالدو بعد الهزيمة أمام إسبانيا، وهو ما وصفته تقارير إنجليزية بمحاولة "إسقاط" رونالدو.

ولم يتمكن رونالدو من التسجيل للمباراة الدولية الثالثة على التوالي، حيث تصدى حارس المرمى الإسباني أوناي سيمون لمحاولتي اللاعب في مباراة أمس الثلاثاء، وظهرت خيبة الأمل والإحباط على رونالدو مع نهاية المباراة.

لكن فيرنانديز دافع عن زميله قائلا "لا حاجة لصنع قصص كبيرة. كريستيانو هنا، موجود للمساعدة، وسيواصل المساعدة".

وأضاف أن "كريستيانو مهاجم، ويريد تسجيل الأهداف. الإحباط طبيعي، ولم يكن هناك لاعب محبط أكثر من لاعب آخر".

وتابع "نحن جميعا محبطون للغاية، فلا داعي لإحداث ضجة وقصص حول رونالدو".

وسجل رونالدو هدفا واحدا وصنع آخر في كل المباريات التي خاضها هذا الموسم مع المنتخب ومع ناديه، لكن فيرنانديز قال "لقد فعل ما عليه، والأهداف ستأتي".

وأضاف أن "هذه مجرد مرحلة. وعندما تبدأ الأهداف، ستكون لديه قدرة أكبر ومزيد من الهدوء لمواصلة تسجيل العديد من الأهداف لمنتخبنا الوطني. لا يمكن أن ننسى أنه الهداف الأفضل على الإطلاق".

وبعد مشوارين مخيبين للآمال في البطولات الكبرى، إذ لم يتجاوز المنتخب البرتغالي دور الـ16 في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، تمثل بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر فرصة أمام المنتخب البرتغالي لتصحيح المسار، وفرصة لرونالدو لاستعادة بريقه وكرامته الكروية المهدرة.

وقال فيرنانديز إن بطولة دوري الأمم "لن تشكل عقبة؛ فكأس العالم بطولة مختلفة تماما".