وجهات سياحية وأكثر من 90 فعالية.. برامج متنوعة تنتظر جماهير مونديال قطر 2022

تنتظر جماهير كأس العالم قطر 2022 أكثر من 90 فعالية متنوعة بين قصيرة وطويلة المدى خلال فترة إقامة المباريات، وسط جهود قطرية لتنظيم بطولة استثنائية ونسخة فريدة.

وقال خالد المولوي نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، في تصريح لقناة الكاس القطرية، إن "هناك العديد من البرامج والفعاليات المميزة التي تنتظر الجماهير، وتحتوي رزنامة المونديال على أكثر من 90 فعالية متنوعة بين قصيرة وطويلة المدى، أو يومية تضم وجهات سياحية كبيرة سيتم توزيعها على جميع أرجاء الدولة".

وأضاف المولوي أن الجماهير ستستمع بالأجواء البحرية، وتم توفير شواطئ داخل الدوحة، منها شاطئ منطقة رأس أبو عبود والشاطئ الدبلوماسي في المنطقة الدبلوماسية، وستكون هناك فعاليات ثقافية وتعليمية.

وأوضح المسؤول القطري أن هناك فعاليات في منطقة الخور ومنطقة شمال الدوحة، وخاصة الكبيرة التي ستكون على كورنيش الدوحة، وحديقة البدع ومنطقة لوسيل ومنطقة جنوب الدوحة وخاصة الوكرة، لافتا إلى وجود ما بين 10 و12 وجهة سياحية كبيرة.

خالد المولوي نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث : جمهور كرة القدم على موعد مع برنامج ترفيهي وثقافي حافل بأنشطة وفعاليات مميزة تستهدف كافة أفراد الأسرة خلال #كأس_العالم FIFA #قطر2022 pic.twitter.com/Pn0nzsFzov — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 26, 2022

وتستعد جماهير كرة القدم لحضور ومتابعة بطولة كأس العالم في قطر 2022، التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتحتضنها دولة عربية، ومن المقرر انطلاقها في الـ20 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.