تشهد قائمة النجوم الأعلى قيمة سوقية في كرة القدم تقلبات متتالية، من أبرزها تقدم النرويجي إيرلينغ هالاند -الذي دخل في صراع مع الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور- في تصنيف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) المتخصص في الأرقام وإحصاءات وقيم اللاعبين والفرق.

ونقلت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية -عن الموقع الألماني- قائمة أعلى 10 نجوم من حيث القيمة السوقية، ولم تضم سوى لاعب عربي واحد.

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ونجح هالاند في تخطي فينيسيوس ليحتل المركز الثاني خلف مبابي، وثلاثتهم تتجاوز القيمة السوقية لكل واحد منهم 100 مليون يورو، وفي ما يلي القائمة:

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 160 مليون يورو إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 150 مليون يورو فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 120 مليون يورو محمد صلاح (ليفربول) 90 مليون يورو هاري كين (توتنهام) 90 مليون يورو فيل فودين (مانشستر سيتي) 90 مليون يورو بيدري (برشلونة) 90 مليون يورو جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند) 90 مليون يورو دوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس) 85 مليون يورو برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 85 مليون يورو