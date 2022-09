تشهد قائمة النجوم الأعلى قيمة سوقية في كرة القدم تقلبات متتالية، من أبرزها تقدم النرويجي إيرلينغ هالاند -الذي دخل في صراع مع الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور- في تصنيف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) المتخصص في الأرقام وإحصاءات وقيم اللاعبين والفرق.

ونقلت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية -عن الموقع الألماني- قائمة أعلى 10 نجوم من حيث القيمة السوقية، ولم تضم سوى لاعب عربي واحد.

ونجح هالاند في تخطي فينيسيوس ليحتل المركز الثاني خلف مبابي، وثلاثتهم تتجاوز القيمة السوقية لكل واحد منهم 100 مليون يورو، وفي ما يلي القائمة:

🇫🇷 This run and finish 😲 No stopping Mbappé 💪@equipedefrance | #NationsLeague pic.twitter.com/2NPuAxUtwe

— UEFA Nations League (@EURO2024) September 25, 2022