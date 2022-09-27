هالاند يتخطى فينيسيوس ويهدد مبابي.. من أكثر 10 لاعبين قيمة في العالم؟
تشهد قائمة النجوم الأعلى قيمة سوقية في كرة القدم تقلبات متتالية، من أبرزها تقدم النرويجي إيرلينغ هالاند -الذي دخل في صراع مع الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور- في تصنيف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) المتخصص في الأرقام وإحصاءات وقيم اللاعبين والفرق.
ونقلت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية -عن الموقع الألماني- قائمة أعلى 10 نجوم من حيث القيمة السوقية، ولم تضم سوى لاعب عربي واحد.
⚽️ بعد مراوغة رائعة للمدافع، محمد صلاح يسجل أول أهداف منتخب مصر اليوم أمام النيجر 🚀pic.twitter.com/6SAdl1sgkv
— 90+ (@90PlusKora) September 23, 2022
ونجح هالاند في تخطي فينيسيوس ليحتل المركز الثاني خلف مبابي، وثلاثتهم تتجاوز القيمة السوقية لكل واحد منهم 100 مليون يورو، وفي ما يلي القائمة:
🇫🇷 This run and finish 😲 No stopping Mbappé 💪@equipedefrance | #NationsLeague pic.twitter.com/2NPuAxUtwe
— UEFA Nations League (@EURO2024) September 25, 2022
- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 160 مليون يورو
- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 150 مليون يورو
- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 120 مليون يورو
- محمد صلاح (ليفربول) 90 مليون يورو
- هاري كين (توتنهام) 90 مليون يورو
- فيل فودين (مانشستر سيتي) 90 مليون يورو
- بيدري (برشلونة) 90 مليون يورو
- جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند) 90 مليون يورو
- دوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس) 85 مليون يورو
- برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 85 مليون يورو
🇳🇴 11 goals in 8 #NationsLeague games for Erling Haaland 🤩
⚽️ More to come today? pic.twitter.com/BF3vSLzrHJ
— UEFA Nations League (@EURO2024) September 24, 2022