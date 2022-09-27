"نهائي" منتظر بين إسبانيا وألمانيا في دوري أمم أوروبا

قال لويس إنريكي مدرب إسبانيا اليوم الاثنين إن منتخب بلاده سيكون في قمة تركيزه وقوته عندما يحل ضيفا على البرتغال في مواجهة حاسمة بالمجموعة الثانية في الدرجة الأولى بدوري الأمم الأوروبية الليلة، من أجل حسم التأهل لنصف نهائي البطولة.

وقال المدرب الإسباني إن تركيز فريقه سينصب بالكامل على هزيمة البرتغال، وإنه لن يكون هناك ما يشتت الانتباه قبل أقل من شهرين على انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر.

وقال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة يتعين على إسبانيا الفوز بها لحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي على حساب البرتغال "سنخوض اللقاء وكأنه مباراة نهائية، لا يوجد خيار آخر".

وتابع "وحده الفوز يفيدنا. إنها مباراة نهائية ولا تخوض الكثير مثل هذه المباريات خلال مسيرتك خاصة مع منتخب بلادك".

وكان لويس إنريكي وجه انتقادات حادة للاعبيه بعد خسارة فريقه على أرضه 2-1 أمام سويسرا يوم السبت الماضي.

وقال عقب المباراة إن أداء الفريق "هو الأسوأ الذي أتذكره منذ توليت مسؤولية تدريب هذا الفريق".

وأزاحت خسارة "لاروخا" الذي تأهل إلى نهائي العام الماضي، من صدارة المجموعة قبل مباراة واحدة على النهاية، لتتفوق البرتغال التي تغلبت برباعية نظيفة على جمهورية التشيك خارج أرضها لتصل للنقطة العاشرة، متقدمة بفارق نقطتين على إسبانيا.

وأضاف إنريكي "لا أعتقد أن ذلك سيحدث مرة أخرى لكن في كرة القدم يكون ذلك ممكنا دائما. المشكلة كانت المستوى البدني للاعبي سويسرا وهو أعلى من كثيرين. الأخطاء جزء من كرة القدم".

بدوره، قال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال الذي قاد الفريق إلى لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية على أرضه في 2019، إن فريقه مستعد لمواجهة نسخة أكثر شراسة من إسبانيا التي بدت باهتة خلال الهزيمة من سويسرا.

وقال في مؤتمر صحفي "بالطبع نعرف أن إسبانيا فريق كبير وستأتي إلينا بهدف واحد. نتوقع مواجهة إسبانيا التي اعتدنا اللعب معها، لقد لعبوا بالطريقة نفسها على مدار آخر 20 عاما. نحن بحاجة للتركيز على ما يتعين علينا القيام به وأداء ذلك بشكل جيد".

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بإسبانيا في يونيو/حزيران الماضي انتهت بالتعادل 1-1.