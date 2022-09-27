لعشاق كرة القدم.. ألغوا مواعيدكم في 16 أكتوبر

قلائل هي الأيام في السنة التي تكون حافلة بمباريات لا يمكن تفويتها، فالـ 16 من الشهر المقبل لن يكون يوما عاديا بالنسبة إلى جماهير الساحرة المستديرة، لأن بانتظارها فعاليات كروية من العيار الثقيل.

وعشاق كرة القدم في هذا اليوم على موعد مع 4 قمم وكلاسيكيات كروية.