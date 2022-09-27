لعشاق كرة القدم.. ألغوا مواعيدكم في 16 أكتوبر
27/9/2022
قلائل هي الأيام في السنة التي تكون حافلة بمباريات لا يمكن تفويتها، فالـ 16 من الشهر المقبل لن يكون يوما عاديا بالنسبة إلى جماهير الساحرة المستديرة، لأن بانتظارها فعاليات كروية من العيار الثقيل.
وعشاق كرة القدم في هذا اليوم على موعد مع 4 قمم وكلاسيكيات كروية.
- في الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول (صاحب المركز الثامن في جدول الترتيب) يستضيف مانشستر سيتي (صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب).
- في الدوري الإسباني: برشلونة (صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب) يحل ضيفا على ريال مدريد (متصدر الليغا) في كلاسيكو الأرض.
- في الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان (متصدر الدوري الفرنسي) يستضيف مرسيليا (صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب).
- في الدوري الألماني: يونيون برلين (متصدر جدول ترتيب البوندسليغا) ودورتموند (صاحب المركز الثاني).
المصدر : مواقع إلكترونية