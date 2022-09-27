قائمة 20 لاعبا الأعلى راتبا في الدوري الإسباني
27/9/2022
نشرت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية قائمة صادمة للاعبين أصحاب أعلى 20 راتبا سنويا في الدوري الإسباني لكرة القدم، وحفلت القائمة بالمفاجآت والمفارقات الغريبة.
ورغم الأزمة المالية الكبيرة التي يمر بها نادي برشلونة فإن لاعبيه نالوا نصيب الأسد في القائمة، حيث احتلوا المراكز الثلاثة الأولى، وبلغ عدد لاعبي الفريق الكتالوني 8 لاعبين.
وضمت القائمة 7 لاعبين من ريال مدريد، و4 من جاره أتلتيكو، ولاعبا واحدا من إشبيلية.
كما حفلت القائمة الصادمة بأرقامها وترتيب اللاعبين فيها بالمفاجآت والمفارقات الغريبة، إذ ضمت نجوما لا يلعبون بشكل أساسي مع فرقهم وأبرزهم هازارد لاعب ريال، كما تقدم لاعبون من أصحاب الأدوار المحدودة نسبيا على آخرين يقدمون مستويات رائعة مثل بنزيمة وليفاندوفسكي.
وفيما يلي قائمة أصحاب أعلى 20 راتبا سنويا في الليغا:
- جيرارد بيكيه – برشلونة (52 مليون يورو)
- فرينكي دي يونغ – برشلونة (37.5 مليون يورو)
- سيرغيو بوسكيتس – برشلونة (37 مليون يورو)
- إيدن هازارد – ريال مدريد (31.25 مليون يورو)
- كريم بنزيمة – ريال مدريد (24 مليون يورو)
- ديفيد ألابا – ريال مدريد (22.5 مليون يورو)
- توني كروس – ريال مدريد (21.94 مليون يورو)
- جوردي ألبا – برشلونة (20.83 مليون يورو)
- فينيسيوس – ريال مدريد (20.83 مليون يورو)
- أنطوان غريزمان – أتلتيكو مدريد (20.83 مليون يورو)
- يان أوبلاك – أتلتيكو مدريد (20.83 مليون يورو)
- لوكا مودريتش – ريال مدريد (19.69 مليون يورو)
- روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة (18.75 مليون يورو)
- أنطونيو روديغر – ريال مدريد (18.75 مليون يورو)
- كوكي – أتلتيكو مدريد (16 مليون يورو)
- جواو فيليكس – أتلتيكو مدريد (14.58 مليون يورو)
- أنسو فاتي – برشلونة (13.95 مليون يورو)
- جول كوندي – برشلونة (13.55 مليون يورو)
- إيفان راكيتيش – إشبيلية (13.2 مليون يورو)
- رافينيا – برشلونة (12.5 مليون يورو)
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية