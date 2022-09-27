نشرت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية قائمة صادمة للاعبين أصحاب أعلى 20 راتبا سنويا في الدوري الإسباني لكرة القدم، وحفلت القائمة بالمفاجآت والمفارقات الغريبة.

ورغم الأزمة المالية الكبيرة التي يمر بها نادي برشلونة فإن لاعبيه نالوا نصيب الأسد في القائمة، حيث احتلوا المراكز الثلاثة الأولى، وبلغ عدد لاعبي الفريق الكتالوني 8 لاعبين.

وضمت القائمة 7 لاعبين من ريال مدريد، و4 من جاره أتلتيكو، ولاعبا واحدا من إشبيلية.

كما حفلت القائمة الصادمة بأرقامها وترتيب اللاعبين فيها بالمفاجآت والمفارقات الغريبة، إذ ضمت نجوما لا يلعبون بشكل أساسي مع فرقهم وأبرزهم هازارد لاعب ريال، كما تقدم لاعبون من أصحاب الأدوار المحدودة نسبيا على آخرين يقدمون مستويات رائعة مثل بنزيمة وليفاندوفسكي.

وفيما يلي قائمة أصحاب أعلى 20 راتبا سنويا في الليغا: