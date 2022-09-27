‬‬أصبح توفيق روابح، مدرب هلال شلغوم العيد، خامس مدرب يرحل عن دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم هذا الموسم، بعد 5 جولات فقط من المسابقة.

وأعلن متذيل ترتيب الدوري، اليوم الثلاثاء، قبول استقالة روابح الذي تولى مهمة تدريب الفريق الشهر الماضي.

ووجهت إدارة النادي، الذي حصد نقطة وحيدة، شكرها لروابح على "احترافيته" طيلة فترة وجوده مع الفريق.

وسبق روابح كل من فاروق هادجيبجيتش الذي رحل عن مولودية الجزائر، وجوزيه ريجا من شبيبة القبائل، وعز الدين رحيم من نجم مقرة، ومنصف البياوي من شبيبة الساورة.

ويتصدر شباب قسنطينة الدوري برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن اتحاد العاصمة الذي خاض 4 مباريات.