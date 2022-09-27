أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) انطلاق مرحلة المبيعات الأخيرة لتذاكر مباريات كأس العالم في قطر قبل أقل من شهرين على صفارة البداية لمنافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

وتتاح تذاكر مباريات المونديال عبر موقع الفيفا "FIFA.com/tickets" اعتبارا من اليوم الثلاثاء عند الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت الدوحة وفق أسبقية الشراء، وسيتواصل بيع التذاكر حتى نهاية البطولة.

ويتوقع تزايد الطلب على التذاكر ونفاد المتوفر منها سريعا، لذلك ينصح الفيفا جماهير كرة القدم بتصفّح موقعه الإلكتروني بانتظام حيث سيطرح دفعات إضافية من التذاكر، كما تنطلق مرحلة إعادة بيع تذاكر المباريات قريبا.

وستتوفر تذاكر المباراة الواحدة في فئات الأسعار الأربع، علما بأن تذاكر الفئة الرابعة مخصصة حصريا للمقيمين في قطر، ويستطيع المشجع شراء 6 تذاكر على الأكثر لكل مباراة وإجمالي 60 تذكرة كحد أقصى لجميع مباريات البطولة.





ويدعو الفيفا ذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي القدرة على الحركة إلى التعرف على الخيارات المتاحة والمتوفرة في القسم الخاص بتذاكر ذوي الإعاقة في موقع الفيفا.

وتشهد منافسات البطولة 4 مباريات في اليوم الواحد خلال دور المجموعات، حيث تنتظر الجمهور أكثر من مواجهة قوية في اليوم نفسه، وبإمكان المشجعين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة وحضور مباراتين في يوم واحد وفقا لقواعد توافق المباريات.

ومن المقرر إصدار كافة تذاكر الجماهير رقميا على الأجهزة المحمولة، وسيعلن الفيفا في النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل عن تطبيق خاص بالتذاكر لتحميله على الأجهزة الذكية، وسيتمكن المشجع من تحميل تذاكره وتفعيلها على هذا التطبيق عند الدخول إلى الملاعب.

وإلى جانب تطبيق التذاكر؛ يجب على جميع حاملي تذاكر مباريات المونديال سواء من سكان قطر أو القادمين من خارجها، تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة "هيّا" الرقمية، التي تعد بمثابة تأشيرة دخول إلى دولة قطر ويجب إبرازها مصحوبة بتذكرة المباراة للتمكن من دخول الملاعب.