دوري أمم أوروبا.. إيطاليا تهزم المجر وتتأهل لقبل النهائي وتعادل مثير بين ألمانيا وإنجلترا

حسمت إيطاليا بطاقة التأهل للدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزها 2-صفر على مضيفتها المجر، الاثنين، في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة في المستوى الأول، والتي اقتنص فيها المنتخب الألماني تعادلا مثيرا من أرض مضيفه الإنجليزي 3-3.

وتصدرت إيطاليا -بطلة أوروبا التي لم تتأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر- المجموعة برصيد 11 نقطة من 6 مباريات متقدمة بفارق نقطة واحدة عن المجر صاحبة المركز الثاني التي كانت بحاجة لتجنب الخسارة لتضمن مقعدا في قبل النهائي للمرة الأولى.

واستغل راسبادوري خطأ من الدفاع في الدقيقة 27 ليسدد في المرمى من خط منطقة الجزاء.

وسنحت فرصة التعادل للمجر في بداية الشوط الثاني، لكن الحارس جيانلويغي دوناروما تصدى لعدة تسديدات من لويك نيجو وكالوم ستايلز والقائد آدم سالاي.

وضاعف لاعب الوسط ديماركو تقدم إيطاليا في الدقيقة 52 عندما سدد كرة قوية في سقف المرمى من مدى قريب.

وانضمت إيطاليا إلى كرواتيا وهولندا في نهائيات البطولة، في حين ستلعب إسبانيا مع البرتغال في براغا الثلاثاء من أجل حجز المقعد الأخير في قبل النهائي.

تعادل مثير بين ألمانيا وإنجلترا

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، اقتنص المنتخب الألماني تعادلا مثيرا مع مضيفه الإنجليزي 3-3 على ملعب ويمبلي، ليضاعف أحزان الأخير الذي تأكد هبوطه للمستوى الثاني في البطولة.

وبعد شوط أول متواضع بين المنافسين اللدودين، هيمنت ألمانيا على المباراة تدريجيا لتتقدم في الدقيقة 52 عبر ركلة جزاء سددها إيلكاي غندوغان قبل أن يسجل هافرتس الهدف الثاني بتسديدة متقنة في الدقيقة 67.

وعادت إنجلترا في النتيجة بهدفين في غضون 4 دقائق عبر تسديدة من لوك شو في الزاوية البعيدة في الدقيقة 71، قبل أن يراوغ بوكايو ساكا 3 مدافعين ويمرر الكرة للبديل ميسون ماونت الذي سجل هدف التعادل ببراعة.

ومنح هاري كين التقدم لإنجلترا للمرة الأولى، بعدما منح حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد مخالفة تعرض لها جود بلينغهام.

وأثناء احتفال الجماهير بهدف التقدم، سجل هافرتس هدف التعادل في الدقيقة 87 مستغلا كرة أخفق الدفاع في إبعادها بعدما تصدى حارس المرمى نيك بوب لتسديدة من سيرغ غنابري.

واعتقد ساكا بعدها أنه سجل هدف الفوز لإنجلترا لكن الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن تصدى لمحاولته بصعوبة.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، في حين رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع الأخير، وهو الذي تأكد هبوطه للمستوى الثاني من المسابقة في الجولة الماضية عقب خسارته من إيطاليا صفر-1.