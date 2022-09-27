أداء فوضوي ويقارنون أنفسهم بريال مدريد.. كيف ستنجو ألمانيا في مونديال قطر؟

يتوجه المنتخب الألماني إلى منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام في قطر، وسط شكوك كبيرة حول قدرة الفريق على تحقيق إنجازات في المونديال بعد التعادل المثير 3-3 أمام المنتخب الإنجليزي، ولكن يظل الفريق رافضا نغمة التشاؤم.

وقال هانسي فليك مدرب المنتخب الألماني "اليوم كان اختبارا جيدا لنا، يمكننا أن ننظر لبعض الإيجابيات من المباراة، ولكن هناك أيضا بعض السلبيات التي تجب معالجتها".

مقارنة ألمانيا بريال مدريد

وقارن توماس مولر لاعب بايرن ميونخ المنتخب الألماني بريال مدريد الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وكان غير مرشح لنيل اللقب مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

وقال مولر "ربما يكون ريال مدريد مثالا يحتذى به، لم يكن كل شيء رائعا، ولكنهم كانوا واثقين في أنفسهم وحافظوا على إيمانهم بأنفسهم".

وواصل إلكاي غويندوغان لاعب وسط المنتخب الألماني التفاؤل قائلا "الوصول لنهائي كأس العالم أمر واقعي، ولكن لا بد بالطبع أن تسير أمور كثيرة بشكل صحيح، ولكني لا أعتقد أن هناك منتخبا بعينه يتفوق على البقية بشكل كبير".

ووضع غويندوغان وكاي هافيرتز المنتخب الألماني في المقدمة بهدفين نظيفين عند الدقيقة الـ67، ولكن منتخب الماكينات انهار بشكل غير متوقع، واستطاع المنتخب الإنجليزي قلب النتيجة إلى 3-2 خلال 12 دقيقة بأهداف سجلها لوك شاو وماسون مونت وهاري كين، وذلك قبل أن يسجل كاي هافيرتز هدف التعادل في الدقيقة الـ87.

وستترك مباراة دوري أمم أوروبا المثيرة فليك واللاعبين ولديهم الكثير من العمل، وذلك إذا أراد المنتخب الألماني (بطل العالم 4 مرات) أن يعود إلى القمة في بطولة كأس العالم التي سيبدؤها المنتخب الألماني يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بمواجهة المنتخب الياباني في مجموعة يوجد فيها أيضا منتخبا إسبانيا وكوستاريكا.

كيف سينجو المنتخب الألماني في قطر؟

وحقق المنتخب الألماني فوزا وحيدا فقط في آخر 7 مباريات، مما جعل التشاؤم يسود جماهيره، ودفع الصحافة المحلية للهجوم عليه، إذ قالت مجلة "كيكر" (kicker) اليوم الثلاثاء إن الأداء الفوضوي الذي ظهر في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 يثير الشكوك حول قدرة الفريق في الذهاب بعيدا في البطولة التي تقام بقطر، وذلك بعد 4 سنوات من خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات في بطولة كأس العالم بروسيا، علما بأنه كان يشارك في البطولة وهو حامل لقب نسخة 2014.

وتساءلت المجلة "كيف سينجو المنتخب الألماني في مونديال قطر أمام فرق في أفضل مستوياتها مثل البرازيل أو الأرجنتين؟".

وذكرت أيضا أن جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ، وهافيرتز لاعب تشلسي قدما عرضا جيدا، ولكن كانت هذه "ملاحظات جانبية بالنظر إلى الإدراك الأساسي بأن المنتخب الألماني ما زال بعيدا بشكل مقلق عن الأداء الذي يطمح له مع تبقي 7 أسابيع فقط على انطلاق كأس العالم".

وذكرت صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" أن "مشكلة المنتخب الألماني التي كانت تتمثل في الهجوم فجأة أصبحت مشكلة دفاعية"، وذلك بعدما كشف المنتخب الإنجليزي الفراغات في الدفاع في ظل غياب المدافع الأساسي أنطونيو روديغر، وذلك خلال الـ12 دقيقة التي سجل فيها المنتخب الإنجليزي أهدافا، وفي أوقات أخرى من المباراة.

وأكد أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني أن "الغضب يسود" في الوقت الذي يعود فيه اللاعبون إلى أنديتهم، حيث يواجه معظمهم جدول مباريات شاقا مكونا من 13 مباراة محلية وأوروبية خلال الأسابيع الستة المقبلة.

أحد الآمال الكبرى لفليك هي أن يستعيد لاعبو بايرن ميونخ مستواهم، وذلك بعد أن فشل بطل الدوري الألماني في تحقيق أي فوز في آخر 4 مباريات، مما أثر على أداء اللاعبين الدوليين مع المنتخب الألماني.