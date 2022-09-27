"أحب بلادي ومنتخبها".. بكلمات مؤثرة يعلن أراوخو خضوعه لعملية وغيابه عن مونديال قطر

يخضع الأوروغواياني الدولي رونالد أراوخو مدافع برشلونة لجراحة في الفخذ غدا الأربعاء، الأمر الذي قد يحرمه من المشاركة في مونديال قطر.

وذكرت تقارير صحفية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الأوروغواي تضغط على البرسا لتأجيل الجراحة، من أجل توفير أفضل فرصة ممكنة لمشاركة اللاعب البالغ عمره 23 عاما في مونديال قطر.

ولكن برشلونة أكد -أمس الاثنين- موعد الجراحة التي من المتوقع أن تبعده عن الملاعب 3 أشهر، أي إنه سيعود بعد فترة من نهاية كأس العالم.

وذكر برشلونة في بيانه أن "أراوخو سيخضع لجراحة الأربعاء لعلاج إصابته في وتر العضلة الضامة للفخذ الأيمن".

وفي كلام مؤثر، نشره على صفحاته وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال اللاعب "أريد أن أوضح الأسباب التي دفعتني إلى اتخاذ قراري، لتجنب التكهنات. أحب بلدي وأحب منتخب بلادي، وبعد التشاور مع العديد من المحترفين، قررنا أن الجراحة هي أفضل شيء نفعله".

وتابع "لا يتعلق الأمر باختيار قرار على آخر، لكن الأمر يتعلق بحالتي الصحية والعودة إلى مستوى 100% في أقرب وقت ممكن، شخصيا هذه أوقات صعبة جدا. أغتنم هذه الفرصة لأشكر الجميع على الدعم الذي أتلقاه، بالإيمان والعمل الجاد سأقوم، ومن الأفضل أن أعود في أسرع وقت ممكن".