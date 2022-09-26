أكد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني أن منتخب بلاده سيكون في أتم الجاهزية مع انطلاق منافسات كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحلت الأرجنتين في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

وقال ميسي في تصريحات صحفية "نحن جاهزون لمواجهة أي منافس، الجهاز الفني يعمل بجدية لفرض أسلوبه مهما كان الخصم.. كأس العالم بطولة صعبة، تفاصيل صغيرة قد تؤدي إلى الخروج، لكن هذا المنتخب جاهز للمنافسة وسيقاتل بقوة".

وأضاف هداف برشلونة السابق ونجم فريق العاصمة الفرنسية "في كأس العالم 2018 بروسيا زاد الحديث عن سهولة مجموعة الأرجنتين، لكن الأمور لم تكن كذلك، تعادلنا في أول مباراة وخسرنا أمام كرواتيا وعانينا من أجل تجاوز نيجيريا، من المهم أن تحقق الفوز في المباراة الأولى لبث الثقة في نفوس اللاعبين وخوض باقي المشوار بأعصاب هادئة".

وأشار ميسي إلى أن الفوز بكوبا أميركا العام الماضي لحظة رائعة، الانتصار يغير كل شيء، ويجعل الأمور تسير على ما يرام، مبينا أن منتخب الأرجنتين قدم أداء رائعا في النسخ السابقة بكأس العالم وكوبا أميركا، لكن الفارق أن هذا الجيل حالفه الحظ في التتويج بلقب كوبا أميركا، موضحا "هي لحظة استثنائية لي بعدما حققت كل شيء مع برشلونة، وتعرضت لانتقادات شديدة بعد كل إخفاق مع المنتخب".

دوري أبطال أوروبا

وحول فريقه باريس سان جيرمان، أوضح قائد الأرجنتين أن هدف الفريق واضح، وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا، وقال "خرجنا الموسم الماضي بسيناريو صادم بسبب تفاصيل صغيرة بعد أداء مباراتين رائعتين ضد ريال مدريد".

وأضاف "إنه موسم استثنائي، لأن كأس العالم ستقام في الشتاء، لكن دوري الأبطال مسابقة صعبة، الأفضل لا يفوز دائما باللقب، التفاصيل مهمة، وخطأ واحد قد يكلفك الخروج، لكننا مستعدون للحظات الصعبة، ويمكننا أن نكون على قدر المسؤولية".

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني يعتبر من بين أفضل منتخبات كأس العالم تاريخيا، فهو حامل اللقب في نسختين ويعد من أبرز المرشحين الدائمين الذين ينافسون على اللقب.

وتشارك الأرجنتين للمرة الـ18 من أصل 22 نسخة أقيمت حتى الآن من المونديال منذ النسخة الأولى عام 1930 التي حل فيها وصيفا، وأتبعها بمشاركة أخرى في عام 1934 وخرج من الدور الأول.

وتابع المنتخب ظهوره المستمر في المونديال، وشارك في نسختي 1958 و1962 وخرج من دور المجموعات، وفي نسخة 1966 وصل إلى الدور ربع النهائي ليغيب بعد ذلك عن نسخة عام 1970.

وعاد في نسخة عام 1978، وتوج باللقب على أرضه، ثم خرج من الدور الثاني في نسخة إسبانيا عام 1982 ليعود ويتوج للمرة الثانية في تاريخه في نسخة عام 1986، ثم يحل وصيفا في نسخة عام 1990.

وبين عامي 1994 و2010 ترنح مستوى الأرجنتين بين دور المجموعات وربع النهائي ودور الـ16 إلى حين حلولها وصيفة في نسخة البرازيل عام 2014.

وفي النسخة الأخيرة عام 2018 خرج ميسي والنجوم من دور الـ16 مجددا أمام فرنسا التي أحرزت اللقب.