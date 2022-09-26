مترو الدوحة.. وسيلتك المثلى للتنقل بين ملاعب كأس العالم 2022

الدوحة- حظيت وسائل النقل والمواصلات باهتمام خاص في خطط التجهيز لاستضافة قطر منافسات كأس العالم 2022، وتم استكمال الاستعدادات كافة مع اقتراب موعد البطولة التي تنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويبرز مترو الدوحة بوصفه أفضل وأسرع وسائل النقل الداخلي في قطر، الأمر الذي سيجعله الخيار الأول للجماهير في المونديال سواء في الانتقال بين ملاعب البطولة أو الربط بين مقرات الإقامة ومواقع الفعاليات والأنشطة المرافقة للبطولة.

ترصد الجزيرة نت في التقرير التالي كل ما يخص مترو الدوحة من تفاصيل من شأنها أن تخدم ضيوف قطر في المونديال، خاصة ما يتعلق بكيفية التعامل مع هذه الوسيلة الهامة في انتقال الجماهير، ومدى أهمية دوره في أكبر حدث رياضي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

خطوط مترو الدوحة

تتكون شبكة مترو الدوحة -الذي بدأت فكرة إنشائه عام 2009- من 3 خطوط، الخط الأحمر والخط الأخضر والخط الذهبي، وتشتمل الشبكة على 37 محطة تشكل المرحلة الأولى من مترو الدوحة، ومن المتوقع أن يتم استكمال المرحلة الثانية عام 2026 مع إضافة خط أزرق إلى الشبكة.

الخط الأحمر: دشنت محطات مترو الدوحة الخط الأحمر مايو/أيار 2019، ويمتد على طول 40 كيلومترا من الوكرة في الجنوب إلى لوسيل في الشمال، ويتكون من 18 محطة، أبرزها محطة لوسيل التي تقع في حرم الملعب الذي سيستضيف مباراة نهائي كأس العالم 2022.

ويشتمل الخط الأحمر على محطتي تبادل بين خطوط المترو، هما محطة البدع التي يمكن منها التبديل إلى الخط الأخضر، ومحطة مشيرب وهي المحطة الرئيسية التي يمكن منها التبديل بين جميع الخطوط، كما يشتمل الخط الأحمر على محطتي تبادل بين المترو والترام، وهما محطة لقطيفية ومحطة لوسيل.

الخط الأخضر: افتتح في ديسمبر/كانون الأول 2019، ويمتد لمسافة 22 كيلومترا، من محطة المنصورة في الشرق إلى محطة الرفاع في الغرب، ويتكون من 11 محطة أهمها المدينة التعليمية وقطر مول، اللتان تقعان قرب ملعب المدينة التعليمية وملعب أحمد بن علي.

الخط الذهبي: افتتح في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ويمتد من محطة راس أبو عبود في الشرق إلى محطة العزيزيَّة في الغرب، ويتكون من 11 محطة، أهمها محطة المتحف الوطني، وراس أبو عبود، القريبتان من ملعب 974.





الربط بين 5 ملاعب

ويوفر مترو الدوحة خدمة مميزة للمشجعين الراغبين في حضور أكثر من مباراة في اليوم نفسه خلال كأس العالم، وهو ما لم يحدث في أي مونديال على مر التاريخ، فشبكة خطوط المترو تربط بين 5 ملاعب، في ظل وجود محطات قرب ملاعب المدينة التعليمية والريان وراس أبو عبود ولوسيل وخليفة الدولي، وتتوفر خدمات النقل إلى الملاعب الأخرى، انطلاقا من أقرب محطة مترو لها.

وتتميز ملاعب المونديال بقرب المسافات؛ إذ تبلغ أطول مسافة بين ملعبين نحو 75 كيلومترا، وهي تلك الفاصلة بين ملعبي البيت بمنطقة الخور وملعب الجنوب بالوكرة، بينما تصل المسافة الأقصر إلى 6 كيلومترات بين ملعبي المدينة التعليمية وأحمد بن علي.

أسعار ومواعيد مترو الدوحة

يبدأ مترو الدوحة رحلاته يوميا من السادسة صباحا حتى 11 ليلا، وذلك من يوم السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، في حين تمتد الرحلات يوم الخميس إلى 12 ليلا، بينما تقل ساعاتها يوم الجمعة من كل أسبوع لتبدأ في الثانية ظهرا حتى 12 ليلا، وهي المواعيد التي من المنتظر أن يتم مدها في أثناء المونديال، مثلما حدث خلال كأس العرب أواخر العام الماضي.

وبإمكان ركاب الدرجة الاقتصادية شراء تذكرة لرحلة واحدة بسعر 2 ريال قطري (الدولار يساوي 3.65 ريالات) أو شراء بطاقة ليوم واحد بسعر 6 ريالات، في حين حدد سعر تذكرة الدرجة الذهبية بقيمة 10 ريالات أو ببطاقة رحلة يومية قيمتها 30 ريالا قطريا.

وتم تصميم عربات المترو ضمن 3 درجات، الذهبية والعائلية والاقتصادية، وذلك استجابة لاحتياجات كافة الركاب.

ويمكن الحصول على البطاقة المؤقتة لمترو الدوحة من ماكينات بيع التذاكر المتوفرة في جميع المحطات، بينما يمكن شراء البطاقات الذهبية من مكاتب النادي الذهبي الموجودة في جميع المحطات، كما يوجد أيضا تجار تجزئة مرخصون لبيع بطاقات المترو، وتتوفر في مجمعات تجارية مثل "كارفور" و"الميرة" و"اللولو" و"فاميلي فود سنتر" و"جامبو".

محطات مجهزة

محطات مترو الدوحة مكيفة بالكامل، وتمتاز بالمظهر التراثي باستخدام العناصر التقليدية للفن الإسلامي والقطري، وتحتوي كل محطة على قسم للشرطة، ومكتب للنادي الذهبي، ومحطة لخدمة العملاء، ومناطق صلاة منفصلة للذكور والإناث، ودورات مياه للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن كل المحطات مجهزة بكاميرات أمنية وغرفة للإسعافات الأولية.

خدمات مساعدة للمترو

ولن تقتصر خدمات مترو الدوحة على القطارات التي تسير تحت الأرض، وإنما تمتد عبر أسطول حافلات يوفر التنقل من المحطات وإليها، ومنها خدمة نقل "مترو لينك" وهي خدمة نقل مجانية تنطلق من محطة المترو وإليها، جنبا إلى جنب مناطق أخرى، بجانب توفير سيارات أجرة للركاب بأسعار مخفضة.

وتتوفر خدمة "مترو لينك" في 21 محطة، كما تغطي خدمة "مترو إكسبرس" 6 محطات في محيط مناطق الخليج الغربي وعنيزة والقصار، بالإضافة إلى توفير مواقف "اركن وتنقل" حول المحطات.

تطبيقات ذكية

وهناك خدمة أخرى وفرتها السكك الحديدية القطرية للسماح للركاب بسهولة الوصول إلى خدمات المترو، بإطلاق تطبيق يسمح للركاب بالتسجيل وربط بطاقات السفر، والذي يوفر معلومات حول خريطة النظام بالكامل ومحطات التشغيل الحية وتوقيت المترو.

وينتظر أن تصدر شركة "الرّيل" دليلا إرشاديا رقميا لتوفير المعلومات حول التنقل بالمترو والمحطات والخطوط التي يجب التوجه إليها للوصول إلى الملاعب، بهدف مساعدة الجماهير كافة لحضور المباريات، وذلك على غرار ما حدث ببطولة كأس العرب، فضلا عن رمز "كيو آر" (QR) الذي يتمكّن المشجع من خلاله للوصول إلى كافة أيام البطولة لاختيار يوم المباراة التي ينوي حضورها وتحميل تذكرتها، من أجل معرفة خط سير "مترو الدوحة" للوصول بسهولة إلى الملعب.

2.5 مليون راكب في كأس العرب

ومنذ انطلاق عملياته التشغيلية مايو/أيار 2019، لعب مترو الدوحة دورا محوريا في إنجاح استضافة 8 بطولات رياضية كبرى محلية وإقليمية وعالمية، أبرزها بطولة كأس العرب التي كانت بمنزلة بروفة مصغرة للمونديال، وذلك في ظل الإقبال الجماهيري الكبير الذي صاحب البطولة.

وبلغت نسبة مبيعات تذاكر المترو خلال كأس العرب ما يزيد على مليوني ونصف المليون تذكرة بمتوسط 130 ألف راكب يوميا، وهو المعدل الذي ارتفع ليسجل 250 ألف راكب خلال اليوم الوطني لدولة قطر، الذي شهد إقامة مباراتي نهائي كأس العرب ومباراة تحديد المركز الثالث، وفقا لشركة الريل.

وبلغت أعداد رحلات قطارات مترو الدوحة التي تم تسييرها خلال كأس العرب أكثر من 50 ألف رحلة، لمسافة 885 ألف كيلومتر، في حين بلغ المعدل الزمني (زمن التقاطر) بين كل قطار والآخر دقيقتين ونصف الدقيقة في الخط الواحد بكل اتجاه.