بالفيديو.. أشهر 10 حكام في تاريخ كرة القدم

دائما ما تتداول المواقع الرياضية الحديث عن أفضل وأشهر اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ونادرا ما يتم التطرق إلى أفضل الحكام رغم أهميتهم الكبيرة في الساحرة المستديرة، وهو ما تداركه موقع أميركي باستعراض أفضل 10 حكام في تاريخ اللعبة.

وذكر موقع "سبورتس براوزر" (sports browser) الأميركي أنه تم وصف الحكام لأول مرة في كرة القدم من قبل ريتشارد مولكاستر في عام 1581، ومنذ ذلك الحين لعبوا دورا حيويا في المباريات والبطولات.

واستعرض الموقع قائمة بأفضل 10 حكام كرة قدم في التاريخ حسب وجهة نظر الكاتب سوراف داس، وهم كالتالي:

أوضح الكاتب أن فرانك دي بليكير أصبح حكم العام في بلجيكا، وذلك للمرة السابعة، وقد حقق هذا الإنجاز من قبل بين عامي 2000 و2013، وعمل حكما تابعا للاتحاد الدولي لكرة القدم من عام 1998 إلى 2012.

وقد ظهر بليكير لأول مرة دوليا في مباراة بين قبرص وأيرلندا في تصفيات كأس العالم 2002 في 24 مارس/آذار 2001، ثم واصل رحلته الدولية من خلال التحكيم في العديد من المباريات، وصنع اسمه باعتباره الحكم الوحيد من بلجيكا الذي أدار 7 مباريات في كأس العالم، كما شغل منصب أحد "المستشارين التقنيين للتحكيم" الـ16 في عام 2012.

