بالفيديو.. أشهر 10 حكام في تاريخ كرة القدم

دائما ما تتداول المواقع الرياضية الحديث عن أفضل وأشهر اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ونادرا ما يتم التطرق إلى أفضل الحكام رغم أهميتهم الكبيرة في الساحرة المستديرة، وهو ما تداركه موقع أميركي باستعراض أفضل 10 حكام في تاريخ اللعبة.

وذكر موقع "سبورتس براوزر" (sports browser) الأميركي أنه تم وصف الحكام لأول مرة في كرة القدم من قبل ريتشارد مولكاستر في عام 1581، ومنذ ذلك الحين لعبوا دورا حيويا في المباريات والبطولات.

واستعرض الموقع قائمة بأفضل 10 حكام كرة قدم في التاريخ حسب وجهة نظر الكاتب سوراف داس، وهم كالتالي:

10. فرانك دي بليكير

أوضح الكاتب أن فرانك دي بليكير أصبح حكم العام في بلجيكا، وذلك للمرة السابعة، وقد حقق هذا الإنجاز من قبل بين عامي 2000 و2013، وعمل حكما تابعا للاتحاد الدولي لكرة القدم من عام 1998 إلى 2012.

وقد ظهر بليكير لأول مرة دوليا في مباراة بين قبرص وأيرلندا في تصفيات كأس العالم 2002 في 24 مارس/آذار 2001، ثم واصل رحلته الدولية من خلال التحكيم في العديد من المباريات، وصنع اسمه باعتباره الحكم الوحيد من بلجيكا الذي أدار 7 مباريات في كأس العالم، كما شغل منصب أحد "المستشارين التقنيين للتحكيم" الـ16 في عام 2012.

😍⚽🇵🇾 What a diving header by Óscar Ruiz to turn the tie around for @CCP1912oficial! 🏆 The Paraguayans defeated @SanLorenzo 2-1 on the night to book a ticket to the #Libertadores Quarterfinals! pic.twitter.com/oEcARitbGc — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) August 1, 2019

9. أوسكار رويز

وذكر الكاتب أن حكم كرة القدم الكولومبي المتقاعد أوسكار رويز أكوستا حفر اسمه كأفضل حكم كولومبي على الإطلاق، حيث عمل حكما مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من 1995 إلى 2011، وهو الآن عضو في فريق تدريب حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ظهر أكوستا لأول مرة دوليا في 12 يوليو/تموز 1995 في مباراة بين باراغواي وفنزويلا، كما شارك في 3 بطولات كأس عالم متتالية بدءا من كأس العالم 2002 وحتى كأس العالم 2010، وبعد تقاعده من التحكيم النشط خدم فترة كعضو في برنامج مساعدة حكام الكونميبول (اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم)، وإلى جانب مسيرته الكروية فهو أيضا محامٍ.

8. بيدرو بروينسا

تحدث الكاتب عن حكم كرة القدم البرتغالي بيدرو بروينسا الذي سجل اسمه كأفضل حكم في العصر الحديث، ولا يزال إلى الآن يمارس مهمته في كرة القدم الدولية، حيث أصبح أول حكم يدير نهائيات دوري أبطال أوروبا وبطولة أوروبا في نفس السنة التقويمية.

انضم بروينسا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2003، وأدرج أيضا في فئة النخبة في دوري الأبطال عام 2009، وحصل على جائزة أفضل حكم في العالم في عامي 2007 و2011 من قبل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، كما اختير كأفضل حكم في العالم في عام 2012 من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.

وإلى جانب إنجازاته الدولية أدار بروينسا أيضا العديد من مباريات الأندية الحيوية، كما أدار عددا كبيرا من المباريات في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

1988 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali Sovyetler Birliği 0-2 Hollanda 32' R. Gullit 🇳🇱

54' M.van Basten 🇳🇱 Final | Cmt, 25.06.1988 | Saat: 16:30 Münih Olimpiyat Stadyumu 🏟️ Hakem: Michel Vautrot 🚩#ValeriyLobanovski#RinusMichels pic.twitter.com/RXgtkX3elE — Ayaktopu Dergi (@AyaktopuDergi) June 25, 2022

7. ميشيل فوترو

وفقا لما ذكره الكاتب، يعتبر حكم كرة القدم الفرنسي المتقاعد ميشيل فوترو أحد أفضل الحكام من فرنسا، حيث أدار مباراتين في نهائيات كأس العالم 1982 و3 مباريات في كأس العالم 1990، وأدار أيضا نهائي كأس العالم للأندية 1983 في ملعب طوكيو الوطني.

وإلى جانب مسيرته الدولية أدار فوترو أيضا مباريات في 3 بطولات أوروبية من 1984 إلى 1988، وأيضا نهائي كأس أوروبا 1986 بين نادي برشلونة ونادي ستيوا بوخارست، وقد اختاره الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم كأفضل حكم في العالم مرتين على التوالي.

6. بيتر ميكلسن

وأفاد الكاتب بأنه غالبا ما يُنظر إلى حكم كرة القدم الدانماركي السابق بيتر ميكلسن على أنه رائد التحكيم الدانماركي العظيم، حيث أدار مباراتين في كأس العالم لكرة القدم 1990 بإيطاليا وهو في الثلاثين من عمره، وأدار مرة أخرى 3 مباريات في نهائيات كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأميركية.

وإلى جانب كرة القدم الدولية أدار ميكلسن أيضا مباريات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في عامي 1992 و1996، وقد عينه الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم أفضل حكم في العالم في عامي 1991 و1993، وأعلن اعتزاله التحكيم النشط بعد تصفيات كأس العالم 1998، وبعد معركة طويلة مع مرض السرطان توفي هذا الحكم في 30 يناير/كانون الثاني 2019.

5. ساندور بول

وقال الكاتب إن حكم كرة القدم المجري المتقاعد ساندور بول يعتبر من بين أفضل الحكام في تاريخ كرة القدم، حيث اشتهر بإدارة نهائي كأس العالم 1994 بين البرازيل وإيطاليا، واختاره الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم كأفضل حكم في العالم 4 مرات متتالية من 1994 إلى 1997.

وإلى جانب التحكيم شغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد المجري لكرة القدم من 2000 إلى 2006.

On this day in 1998 Kim Milton Nielsen made a name for himself at the Stade Geoffroy-Guichard. pic.twitter.com/UUZyJnaAx7 — MUNDIAL (@MundialMag) June 30, 2017

4. كيم ميلتون نيلسن

وبحسب الكاتب، فقد اشتهر حكم كرة القدم الدانماركي السابق كيم ميلتون نيلسن بطوله، حيث كان أطول من معظم لاعبي كرة القدم الدوليين، وقد أدار 154 مباراة دولية و53 مباراة في دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته، وأصبح لأول مرة حكما تابعا للاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 1988 عن عمر يناهز 28 عاما، وقد خدم حتى تقاعده في 16 مايو/أيار 2006 بعد أن بلغ الحد القانوني لسن الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وهو 45 عاما، كما أدار مباراتين في كأس العالم 1998 في فرنسا، وأدار مباراة نصف النهائي بين البرازيل وتركيا في كأس العالم 2002 في كوريا واليابان.

وقد حكّم نيلسن في مباريات حيوية بدوري أبطال أوروبا وبطولة أمم أوروبا، مثل نهائي كأس الدوري الأوروبي 1994 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2004 وربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2005، وإلى جانب حياته المهنية في التحكيم فهو مدير لتكنولوجيا المعلومات.

3. هوارد ويب

أوضح الكاتب أن حكم كرة القدم الإنجليزي السابق هوارد ويب أعلن تقاعده من التحكيم النشط في 6 أغسطس/آب 2014 من أجل أن يعمل مديرا فنيا لمجلس مسؤولي المباريات الاحترافية، وقد كان يشغل منصب حكم مدرج في قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم من 2005 إلى 2014، كما أدار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز من عام 2003 حتى تقاعده.

وفي عام 2010 قام ويب بتحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس العالم، وأصبح أول حكم يقوم بذلك في سنة تقويمية واحدة، كما أدار العديد من نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائيات درع الاتحاد الإنجليزي ونهائيات كأس دوري كرة القدم، وحصل على جائزة أفضل حكم عام 2010، وحصل أيضا على تكريم السنة الجديدة 2011 لمساهمته في كرة القدم.

WATCH | Howard Webb has backed our new strategy "Every referee – a better referee" Find out more here! ⚽️ pic.twitter.com/NyEAvUsCPf — Irish FA (@IrishFA) September 20, 2016

2. ماركوس ميرك

وذكر الكاتب أن حكم كرة القدم الألماني السابق ماركوس ميرك هو صاحب الرقم القياسي لإدارة أكبر عدد من مباريات الدوري الألماني، وقد حصل على جائزة "أفضل حكم في العالم" من الاتحاد الدولي لكرة القدم 3 مرات، وحصل على جائزة أفضل حكم في ألمانيا 6 مرات.

ظهر ميرك لأول مرة كأصغر حكم في الدوري الألماني عام 1988 بعمر 25 عاما، كما أدار مباريات كرة القدم في أولمبياد برشلونة 1992، وقد تقاعد بعد المباراة بين بايرن ميونخ وهيرتا برلين في اليوم الأخير من موسم 2008، وهو حاليا المعلق الرئيسي لقناة "ليغ تي في" التركية التي تغطي الدوري التركي الممتاز، وبالإضافة إلى عمله التحكيمي فهو أيضا طبيب أسنان محترف.

🗣️ "Even now, I still get goosebumps" 🏆 Pierluigi Collina shares his memories of officiating in the 2002 #WorldCup final – and grabbing a very special souvenir – in the latest episode of 'Living Football'⚽️ 👀👉 https://t.co/ptm45flM3o pic.twitter.com/aUNZh6BL8C — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 5, 2021

1. بييرلويغي كولينا

وجاء حكم كرة القدم الإيطالي السابق بييرلويغي كولينا في رأس القائمة، حيث قضى فترة عمله حكما مدرجا في قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم من 1995 إلى 2005، وقد حصل على لقب "أفضل حكم في العالم" 6 مرات متتالية وهو رقم قياسي، ويعتبر أفضل حكم في كرة القدم الدولية في التاريخ.

وكولينا حاليا عضو في لجنة حكام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقد كان رئيسا لاتحاد كرة القدم الأوكراني منذ 5 يوليو/تموز 2010، وحصل على لقب "كوجاك" بسبب مظهره الأصلع المميز جراء الثعلبة، تم إدراجه في قائمة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1995 بعد إدارته 43 مباراة من مباريات الدوري الإيطالي.

Bring Pierluigi Collina out of retirement pic.twitter.com/HdYIEEopj2 — Mirror Football (@MirrorFootball) March 5, 2020

وختم الكاتب بالقول إن افتتاح الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم جائزة أفضل حكم في العالم كان عام 1987، وكان الحكم البرازيلي روموالدو فيلهو أول حكم يحصل على هذا اللقب، ومن بين أبرز الحكام الذين تم ذكرهم كأفضل الحكام على الإطلاق خوسيه روبرت رايت، وفيكتور كاساو، وكوينيت كاكير، وبيورن كويبرز.