ليفاندوفسكي.. غزير الأهداف في برشلونة وصائم عنها مع بولندا

يدعم تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب بولندا لاعبه روبرت ليفاندوفسكي لاستعادة حاسة التهديف مع المنتخب الوطني أمام ويلز يوم الأحد، حيث يسعى الفريق للحفاظ على موقعه في دوري الأمم الأوروبية.

وخسرت بولندا بهدفين دون رد أمام هولندا الخميس الماضي لتحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، وتحتاج إلى التعادل مع ويلز صاحبة المركز الرابع التي تملك نقطة واحدة للبقاء في المستوى الأول بالمسابقة القارية.

وتتجه كل الأنظار نحو ليفاندوفسكي المتألق مع برشلونة، لكنه سجل هدفين فقط لبولندا منذ تعيين ميشنيفيتش مدربا في يناير/كانون الثاني، أحدهما من ركلة جزاء في مباراة بتصفيات كأس العالم أمام السويد في مارس/آذار الماضي، والآخر في الخسارة 6-1 أمام بلجيكا في يونيو/حزيران الماضي.

وقال ميشنيفيتش -في مؤتمر صحفي أمس السبت- إنه "كانت لدينا خطة لإدخال روبرت إلى منطقة الجزاء (ضد هولندا)، لكن (فيرجيل) فان دايك منعنا فعليا من ذلك".

وأضاف "لقد فشلنا في أن نصنع له فرصة للتسديد، ومن المقلق بالتأكيد أنه لم تكن لديه حتى فرصة للتصويب.. عند تجهيز التشكيلة (ضد ويلز)، علينا بالتأكيد التفكير في كيفية تنظيم هذا الأمر بحيث تتوفر مثل هذه المواقف".

وكان لبولندا 6 تسديدات أمام هولندا، اثنتان منها فقط على المرمى، لكن لم يكن ذلك بواسطة ليفاندوفسكي.

وأوضح ميشنيفيتش أن "من الصعب حتى على لاعب من عينة روبرت أن يفعل شيئا بمفرده، لذلك يتعين على اللاعبين الآخرين أن يأخذوا على عاتقهم مهمة بناء الهجمة ووضع روبرت في موقعه".

وختم أنه "لسوء الحظ، لم يحدث ذلك في هذه المباراة. أتمنى أن يكون الأمر مختلفا تماما غدا، وسيبدأ روبرت في التسجيل مرة أخرى، لأننا نفتقد تلك الأهداف".

ويبلغ فارق أهداف بولندا "سالب 7″، حيث سجل المنتخب 5 أهداف واستقبل 12 هدفا، وسيهبط إلى المستوى الثاني في دوري الأمم إذا خسر أمام ويلز التي يبلغ فارق أهدافها "سالب 4".