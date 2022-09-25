كرة قدم

"عرين الأسد".. جولة مميزة في ملعب أحمد بن علي المونديالي

Aerial Views Of FIFA World Cup Qatar 2022 Venues
ملعب أحمد بن علي يتسع لـ40 ألف مشجع (غيتي)
25/9/2022

نشرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث -عبر حسابها على موقع تويتر- مقطع فيديو لجولة جوية في ملعب أحمد بن علي، الذي سيكون أحد الملاعب التي ستقام عليها مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

ويقدم الفيديو نظرة شاملة للملعب، حيث يحظى المشاهد بجولة جوية تمر به في كل جوانب المكان، وكتبت اللجنة معلقة على المقطع "عرين الأسد، استاد أحمد بن علي".

ويظهر -في بداية المقطع المصور- الملعب بالكامل من الخارج بتصميمه المميز المستوحى من كثبان الصحراء الرملية، والعمران المميز المحيط بالملعب، ثم يصحب المشاهد في جولة داخلية، ويمر عبر المدرجات التي تتسع لـ40 ألف متفرج، ثم إلى قاعات كبار الزوار المميزة، مرورا بغرف تغيير ملابس اللاعبين، وصولا إلى أرضية الميدان.

ويقع ملعب أحمد بن علي في منطقة الريان، وسيكون المعقل الأساسي لنادي الريان القطري عقب نهاية كأس العالم 2022.

وسيكون الملعب  على موعد مع استضافة أول مباراة في مونديال قطر يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حين يلتقي المنتخب الأميركي مع منتخب ويلز ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.

وتنطلق منافسات كأس العالم في قطر بداية من 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وتستمر إلى غاية 18 ديسمبر/كانون الأول، وتقام المباريات في 8 ملاعب.

المصدر : وكالة سند