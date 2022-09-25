"عرين الأسد".. جولة مميزة في ملعب أحمد بن علي المونديالي

نشرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث -عبر حسابها على موقع تويتر- مقطع فيديو لجولة جوية في ملعب أحمد بن علي، الذي سيكون أحد الملاعب التي ستقام عليها مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

ويقدم الفيديو نظرة شاملة للملعب، حيث يحظى المشاهد بجولة جوية تمر به في كل جوانب المكان، وكتبت اللجنة معلقة على المقطع "عرين الأسد، استاد أحمد بن علي".

ويظهر -في بداية المقطع المصور- الملعب بالكامل من الخارج بتصميمه المميز المستوحى من كثبان الصحراء الرملية، والعمران المميز المحيط بالملعب، ثم يصحب المشاهد في جولة داخلية، ويمر عبر المدرجات التي تتسع لـ40 ألف متفرج، ثم إلى قاعات كبار الزوار المميزة، مرورا بغرف تغيير ملابس اللاعبين، وصولا إلى أرضية الميدان.

عرين الأسد، استاد أحمد بن علي 🤩#قطر2022 pic.twitter.com/DlH7utTGNN — Road to 2022 (@roadto2022) September 24, 2022

ويقع ملعب أحمد بن علي في منطقة الريان، وسيكون المعقل الأساسي لنادي الريان القطري عقب نهاية كأس العالم 2022.

وسيكون الملعب على موعد مع استضافة أول مباراة في مونديال قطر يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حين يلتقي المنتخب الأميركي مع منتخب ويلز ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.

وتنطلق منافسات كأس العالم في قطر بداية من 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وتستمر إلى غاية 18 ديسمبر/كانون الأول، وتقام المباريات في 8 ملاعب.