دوري أمم أوروبا.. سويسرا تصعق إسبانيا والبرتغال بقيادة رونالدو تمطر شباك التشيك

صعقت سويسرا مضيفتها إسبانيا 2-1 اليوم السبت لتفقد صاحبة الأرض صدارة المجموعة الثانية بالمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، لصالح البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو التي أمطرت شباك مضيفتها التشيك 4-صفر.

وتوقف رصيد إسبانيا وصيفة حاملة اللقب عند 8 نقاط في المركز الثاني خلف البرتغال، التي قفزت للصدارة بعشر نقاط، في حين تجمد رصيد التشيك عند 4 نقاط في المركز الرابع والأخير.

سيطرت البرتغال على الكرة، وافتتحت التسجيل بعد 33 دقيقة حين مرر رفائيل لياو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حوّلها دييغو دالوت إلى الشباك.

وضاعف فرنانديز النتيجة قبل نهاية الشوط الأول حين توغل داخل المنطقة واستغل تمريرة عرضية ليسجل من مسافة قريبة، وبعدها سدد باتريك شيك ركلة جزاء فوق العارضة لتهدر التشيك فرصة تقليص الفارق قبل الاستراحة.

وأحرز دالوت هدفه الثاني بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، في حين أكمل ديوغو جوتا الرباعية في الدقيقة 82 ليصبح أبطال 2019 على بعد خطوة من المربع الذهبي.

سويسرا تصعق إسبانيا

صعقت سويسرا مضيفتها إسبانيا 2-1 بفضل ثنائية مانويل أكانجي وبريل إمبولو، لتفقد صاحبة الأرض صدارة المجموعة الأولى بالمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وتستطيع البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو التأهل للدور قبل النهائي لو تعادلت على أرضها مع إسبانيا، التي لا بديل أمامها سوى الفوز في براجا يوم الثلاثاء المقبل.

وتحتل سويسرا المركز الثالث بست نقاط متفوقة بنقطتين على التشيك. ويلتقي المنتخبان الثلاثاء المقبل في مواجهة تفادي الهبوط للمستوى الثاني.

وافتتح أكانجي التسجيل لسويسرا بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 21، لكن جوردي ألبا أدرك التعادل لإسبانيا بتسديدة قوية بعد هجمة مرتدة بعد 10 دقائق من الاستراحة.

وبعد ذلك بثلاث دقائق، حسم إمبولو الفوز عندما هز الشباك من مدى قريب بعد ركلة ركنية.