بعد "البولغا".. قصة لقب ليونيل ميسي الجديد

بعد قيادته الأرجنتين لهزيمة منتخب هندوراس بثلاثية نظيفة، أطلق لاعبو المنتخب على قائدهم النجم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان لقبا جديدا.

وفي عالم كرة القدم يطلق على ميسي ألقاب عدة، مثل: "البولغا" و"الساحر الأرجنتيني"، غير أن لقبا جديدا لميسي ظهرعلى إنستغرام.

فبعد تسجيله هدفين وإسهامه في هدف، نشر ميسي على حسابه في إنستغرام مجموعة من الصور لفوز منتخب بلاده، وأرفقها بتعليق "ليلة رائعة أخرى مع المنتخب الوطني، أشكركم على دعمكم مرة أخرى".

ليعلق زميله في المنتخب رودريغو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد: "كيف يعض ابن عرس؟" وأجاب زميله الآخر بابو غوميز لاعب إشبيلية: إن "ابن عرس مجنون"!

لماذا يطلق على ميسي "ابن عرس"؟

في الوقت الحالي لا يزال السبب وراء منح زملاء ميسي هذا اللقب إياه سرا، واحتفظ به داخل غرفة الملابس، ومع ذلك بدأت الإشاعات تنتشر ويعتقد أن ذلك جاء من لاعبين شاركوا غرفة الملابس مع نجم باريس سان جيرمان.

ويشير هذا المزاح بين الأصدقاء الثلاثة إلى ارتفاع معنويات المنتخب والوحدة بين اللاعبين في الفريق الفائز بكأس كوبا أميركا وأحد المرشحين للفوز بكأس العالم قطر 2022 في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وبعد الفوز على هندوراس، تواجه الأرجنتين جامايكا الأربعاء المقبل، وستلعب بعد ذلك مباراة ودية ضد الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قبل أن تبدأ حملتها في كأس العالم ضد السعودية في 22 من الشهر نفسه.