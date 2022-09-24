تعرض نادي يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم لخسائر مالية قياسية بلغت 254 مليون يورو (246 مليون دولار) خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي، مع تراجع الإيرادات وارتفاع التكاليف في أول موسم لا يحقق فيه -النادي المنتمي إلى مدينة تورينو- أي ألقاب خلال عقد كامل.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، أن هذه هي أكبر خسائر مالية في تاريخ يوفنتوس.

وقال يوفنتوس -في بيان أصدره في ساعة متأخرة من أمس الجمعة- أن الخسائر ستستمر أيضا حتى نهاية العام المالي 2022-2023، في ظل استمرار تأثيرات تفشي جائحة كورونا.

وأضاف النادي -الذي يحتل حاليا المركز الثامن بين فرق الدوري الإيطالي الأول- إنه جمع 23 مليون يورو من مبيعات التذاكر خلال موسم 2022-2023، وهو مبلغ أقل قليلا مقارنة بمبيعات التذاكر في المواسم التي سبقت ظهور الجائحة.

وبلغ إجمالي الديون المالية المستحقة على يوفنتوس -المملوك لعائلة أنييلي- في 30 يونيو/حزيران الماضي نحو 153 مليون يورو، انخفاضا من 389 مليون يورو في العام السابق.

وخلال الموسم الحالي، فاز يوفنتوس مرتين فقط في أول 7 جولات من الدوري الإيطالي حتى الآن، كما خسر في أول جولتين له في دوري أبطال أوروبا.