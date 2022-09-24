يوفنتوس يعلن تعرضه لأكبر خسائر مالية في تاريخه
تعرض نادي يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم لخسائر مالية قياسية بلغت 254 مليون يورو (246 مليون دولار) خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي، مع تراجع الإيرادات وارتفاع التكاليف في أول موسم لا يحقق فيه -النادي المنتمي إلى مدينة تورينو- أي ألقاب خلال عقد كامل.
وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، أن هذه هي أكبر خسائر مالية في تاريخ يوفنتوس.
وقال يوفنتوس -في بيان أصدره في ساعة متأخرة من أمس الجمعة- أن الخسائر ستستمر أيضا حتى نهاية العام المالي 2022-2023، في ظل استمرار تأثيرات تفشي جائحة كورونا.
وأضاف النادي -الذي يحتل حاليا المركز الثامن بين فرق الدوري الإيطالي الأول- إنه جمع 23 مليون يورو من مبيعات التذاكر خلال موسم 2022-2023، وهو مبلغ أقل قليلا مقارنة بمبيعات التذاكر في المواسم التي سبقت ظهور الجائحة.
وبلغ إجمالي الديون المالية المستحقة على يوفنتوس -المملوك لعائلة أنييلي- في 30 يونيو/حزيران الماضي نحو 153 مليون يورو، انخفاضا من 389 مليون يورو في العام السابق.
وخلال الموسم الحالي، فاز يوفنتوس مرتين فقط في أول 7 جولات من الدوري الإيطالي حتى الآن، كما خسر في أول جولتين له في دوري أبطال أوروبا.