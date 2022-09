بعد ليلة سعيدة نثر فيها ليونيل ميسي سحره الكروي في الملعب وسجل هدفين وساهم في هدف بمرمى هندوراس حلل قائد الأرجنتين بدايته الرائعة مع فريقه باريس سان جيرمان وتألقه مع منتخب بلاده وأحلامه بمونديال قطر.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للسيطرة على مباراتها مع هندوراس لتفوز 3-صفر وديا الليلة الماضية في ميامي، حيث تواصل الأرجنتين تطوير أسلوبها قبل شهرين من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

ومدد هذا الفوز مسيرة الأرجنتين الخالية من الهزيمة إلى 34 مباراة، وستخوض الأرجنتين مباراة ودية أخرى أمام جامايكا يوم الثلاثاء المقبل في نيوجيرسي.

وتعتبر الأرجنتين بطلة كأس العالم مرتين من بين المرشحين للفوز بلقب كأس العالم في قطر، وستخوض أول مباراة في دور المجموعات ضد السعودية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويبدو أن ميسي يشعر بالراحة هذا الموسم مع فريقه باريس سان جيرمان، وهو ما انعكس إيجابيا على أدائه مع الأرجنتين.

ويحلل النجم الأرجنتيني بدايته الجيدة للموسم في باريس سان جيرمان قائلا "أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر أنني مختلف عما كنت عليه العام الماضي، كنت أعلم أنني سأكون على هذا النحو، قضيت أوقاتا سيئة ولم أنته من العثور على نفسي، هذا العام مختلف وأكثر راحة مع النادي وزملائي في الفريق، الحقيقة هي أنني أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، لقد استمتعت بنفسي مرة أخرى".

THE PASS BY LIONEL MESSI! Great goal and it's 1-0 Argentina.pic.twitter.com/H1KXD8iAJo

— Roy Nemer (@RoyNemer) September 24, 2022