ردا على ليفاندوفسكي وكين.. دعوات للمنتخبات العربية لتكون شارة القيادة بألوان علم فلسطين في مونديال قطر

دعا مغردون عرب -عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر- قادة المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر إلى ارتداء شارة القيادة بألوان علم فلسطين، وذلك بعد إعلان قادة منتخبات أوروبية ارتداء شارات قيادة لدعم حملات معينة بمضامين سياسية أو أيديولوجية.

وكان قائد منتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي أعلن قبل يومين نيته ارتداء شارة قيادة تحمل علم أوكرانيا -التي أهداه إياها أسطورة كرة القدم الأوكرانية أندريه شيفتشينكو- في كأس العالم، من باب الدعم للبلد الذي يعاني من الحرب الروسية منذ فبراير/شباط الماضي.

أما المنتخب الإنجليزي، فأعلن الأربعاء الماضي انضمامه لحملة مناهضة للتمييز، ضمت حتى الآن 9 منتخبات أوروبية سيتشاركون فيها بارتداء شارة ذات دلالات معينة في مونديال قطر، لافتا إلى أن قائد الفريق هاري كين سيبدأ بارتداء هذه الشارة منذ مباراة إنجلترا مساء اليوم السبت ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.

We are uniting with nine other European countries in support of OneLove, a campaign that will use the power of football to promote inclusion and send a message against discrimination. — England (@England) September 21, 2022

وتفاعل المغردون على وسم "#شارة_قيادة _فلسطين" منذ 3 أيام، إذ طالبوا من خلاله قادة المنتخبات العربية بارتداء شارة قيادة تحمل العلم الفلسطيني، للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية وإيصالها إلى كل العالم في مثل هذا المحفل الدولي، مستنكرين ازدواجية الغرب في معاييرهم بالرياضة.

وكتب أحد المغردين "نريد أن يصل مطلبنا لكل المنتخبات العربية، قطر والسعودية والمغرب وتونس، نتمنى منكم وضع علم فلسطين على شارة القيادة. هم أرادوا أن يكون المونديال لتوصيل رسائلهم المسمومة، ونحن سنذكرهم بجرائمهم في فلسطين".

وقال مغرد كويتي "أتمنى من منتخباتنا العربية ارتداء شارة دعم فلسطين. سبحان الله، هنا يكمن التناقض، هم نفسهم يطالبون بعدم إقحام السياسة في الرياضة، وهم أول من يقحمونها"، أما الفلسطيني مالك جمعة، فقال "نحن بدورنا، يجب أن يصل طلبنا لكل منتخباتنا العربية في المونديال بوضع علم فلسطين على شارة القيادة".

ماذا لو وضعت المنتخبات العربيه الأربعه ( السعودية , قطر , تونس , المغرب ) علم فلسطين او دعم للبرما او حتى ماحصل للمسلمين في الصين على شارة القايده كنوع من الدعم كدعم المثليين !

هل سيكون حينها أمر سياسي ولابد فصله عن الكرة ؟ مع ان ما تتعرض له أوكرانيا أقل مِما تعرضت له فلسطين . pic.twitter.com/uD7NDDgthE — بآستيان (@BS31__) September 23, 2022

بدوره، علق مغرد من الأردن "كما يدعم الأوروبيون أوكرانيا -التي لم تصل لنقطة من الذي تعيشه فلسطين والدمار- بأشكال الدعم كافة، يجب أن نوصل هذه الرسالة لجميع المنتخبات العربية واللاعبين العرب، بأنه يجب أن يتم ارتداء شارة قيادة تدعم فلسطين".

أما المهندس المصري مصطفى شوقي، فغرد قائلا "بما أن ليفاندوفسكي سيرتدي شارة قيادة بعلم أوكرانيا، لماذا لا نقوم بعمل حملة إعلامية لترتدي الدول العربية شارة قيادة (بعلم) فلسطين"، مضيفا "ابدأ أنت بمشاركة هذا الوسم وإن شاء الله صوتنا يصل، لأن الموضوع أصبح مستفزا جدا بازدواجية معايير الغرب".

يذكر أنه حتى اللحظة لم يصدر أي قرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بخصوص إذا ما كان سيسمح لقادة المنتخبات الأوروبية بارتداء شارات القيادة التي أعلنوا عنها.

ياشباب

نبغى طلبنا يوصل لكل منتخباتنا العربيه

قطر 🇶🇦

السعوديه 🇸🇦

المغرب 🇲🇦

تونس 🇹🇳

نتمنى منكم وضع علم فلسطين 🇵🇸 على شارة القياده للمنتخبات

هم ارادو ان يكون المونديال لتوصيل رسائلهم المسمومه

ونحن سنذكرهم بجرائمهم في فلسطين #شارة_قيادة_فلسطين — MohaMed AlRaZhi (@AlrazhiMohamed) September 21, 2022

🚨 #شارة_القيادة_بعلم_فلسطين 🇵🇸

.

كما يقوم الاوروبيين بدعم اوكرانيا بكافة اشكال الدعم التي لم تصل لنقطة من الذي تعيشه فلسطين والدمار ….، يجب أن نوصل هذه الرسالة لجميع المنتخبات العربية واللاعبين العرب بأنه يجب أن يتم ارتداء شارة قيادة تدعم فلسطين 👌👌

.#انشروا الهاشتاق 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/vw2YiK3Vba — zaid Alrisheh (@zaidalrisheh10) September 22, 2022

هاااااام: 🚨

بما أن ليفاندوفسكي هيلبس شارة قيادة بعلم أوكرانيا، لماذا لا نقوم بعمل حملة إعلامية علي تويتر لتقوم الدول العربيه بلبس شارة قياده فلسطين، أبدا انت بمشاركة هذا الهاشتاج وان شاء الله صوتنا يوصل، لان الموضوع أصبح مستفز جداً علي إزدواجية معايير الغرب. #شارة_قيادة_فلسطين pic.twitter.com/UkxXwLdT1x — 𝑵𝑬𝑿𝑻 𝑬𝑵𝑮𝑰𝑵𝑬𝑬𝑹 (@mostafa05322609) September 23, 2022

ياريت المنتخبات العربية يلبسوا شارة فلسطين فكأس العالم #شارة_قيادة_فلسطين — عبدالرحمن ✨ (@Abdelrh14365703) September 23, 2022

بولندا قائدهم رح يلبس شارة قيادة بعلم اوكرانيا

ومنتخب انجلترا قائدهم رح يلبس شارة قيادة بعلم الشواذ

ونحن بدورنا، لازم طلبنا يوصل لكل منتخباتنا العربية في المونديال

نتمنى وضع علم فلسطين 🇵🇸 على شارة قيادة منتخباتنا@trikaofficial @MohdAdnan23 @Benayadachraf #شارة_قيادة_فلسطين pic.twitter.com/7P7sVI8Nl1 — Malik Juma (@MalikJuma18) September 23, 2022

طبعاً دلوقتي حلال لبولندا يلبسوا شارة الكابتن علم أوكرانيا ، لكن عايز ترفع علم فلسطين؟ انت اتجننت؟ هندخل سياسة في الرياضة ولا ايه؟ — Wasfi Jr. (@AmrWasfi) September 23, 2022