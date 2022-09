ردا على ليفاندوفسكي وكين.. دعوات للمنتخبات العربية لتكون شارة القيادة بألوان علم فلسطين في مونديال قطر

دعا مغردون عرب -عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر- قادة المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر إلى ارتداء شارة القيادة بألوان علم فلسطين، وذلك بعد إعلان قادة منتخبات أوروبية ارتداء شارات قيادة لدعم حملات معينة بمضامين سياسية أو أيديولوجية.

وكان قائد منتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي أعلن قبل يومين نيته ارتداء شارة قيادة تحمل علم أوكرانيا -التي أهداه إياها أسطورة كرة القدم الأوكرانية أندريه شيفتشينكو- في كأس العالم، من باب الدعم للبلد الذي يعاني من الحرب الروسية منذ فبراير/شباط الماضي.

أما المنتخب الإنجليزي، فأعلن الأربعاء الماضي انضمامه لحملة مناهضة للتمييز، ضمت حتى الآن 9 منتخبات أوروبية سيتشاركون فيها بارتداء شارة ذات دلالات معينة في مونديال قطر، لافتا إلى أن قائد الفريق هاري كين سيبدأ بارتداء هذه الشارة منذ مباراة إنجلترا مساء اليوم السبت ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.

We are uniting with nine other European countries in support of OneLove, a campaign that will use the power of football to promote inclusion and send a message against discrimination.

— England (@England) September 21, 2022