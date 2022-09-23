كرة قدم

مدافع يسجل هدفا مذهلا من مسافة 64 مترا

MLS: Real Salt Lake at Los Angeles FC
هيريرا يسدد الكرة وغاريث بيل يحاول قطعها (رويترز)
23/9/2022

سجّل المدافع آرون هيريرا هدفا مذهلا من مسافة بعيدة لصالح فريقه "ريال سالت ليك" الأميركي لكرة القدم في شباك "أطلس" المكسيكي فجر اليوم الجمعة، في كأس الدوريات بين أندية الدوري الأميركي و"ليغا إم إكس" (League MX) في أميركا الشمالية.

وتداولت حسابات الدوري الأميركي ونادي ريال سالت ليك وحسابات رياضية أخرى على موقع تويتر، مقطع فيديو للهدف الذي سجله هيريرا من قَبل خط منتصف الملعب من مسافة 70 ياردة (64 مترا).

واستلم المدافع الأميركي الكرة في منتصف ملعب فريقه من تمريرة لأحد زملائه المدافعين، ثم لمح تقدم حارس مرمى أطلس ليسدد كرة مباغتة نحو المرمى الخالي، ويتقدم لفريقه في النتيجة بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

وعلق حساب الدوري الأميركي على الفيديو "هدف من كوكب آخر، استفاد هيريرا من المسافة التي تقدمها حارس مرمى أطلس وسجّل أحد أفضل أهداف هذا العام في كأس الدوريات".

بدوره، نشر حساب فريق ريال سالت ليك على تويتر، فيديو الهدف معلقا عليه "لم أرَ شيئا أكثر جمالا من هذا الهدف من قبل".

 

ورغم الهدف الجميل الذي تقدم به هيريرا لفريقه، إلا أن المباراة انتهت بفوز أطلس 2-1 بعد عودته في اللقاء.

 

المصدر : وكالة سند