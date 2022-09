سجّل المدافع آرون هيريرا هدفا مذهلا من مسافة بعيدة لصالح فريقه "ريال سالت ليك" الأميركي لكرة القدم في شباك "أطلس" المكسيكي فجر اليوم الجمعة، في كأس الدوريات بين أندية الدوري الأميركي و"ليغا إم إكس" (League MX) في أميركا الشمالية.

وتداولت حسابات الدوري الأميركي ونادي ريال سالت ليك وحسابات رياضية أخرى على موقع تويتر، مقطع فيديو للهدف الذي سجله هيريرا من قَبل خط منتصف الملعب من مسافة 70 ياردة (64 مترا).

واستلم المدافع الأميركي الكرة في منتصف ملعب فريقه من تمريرة لأحد زملائه المدافعين، ثم لمح تقدم حارس مرمى أطلس ليسدد كرة مباغتة نحو المرمى الخالي، ويتقدم لفريقه في النتيجة بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

وعلق حساب الدوري الأميركي على الفيديو "هدف من كوكب آخر، استفاد هيريرا من المسافة التي تقدمها حارس مرمى أطلس وسجّل أحد أفضل أهداف هذا العام في كأس الدوريات".

بدوره، نشر حساب فريق ريال سالت ليك على تويتر، فيديو الهدف معلقا عليه "لم أرَ شيئا أكثر جمالا من هذا الهدف من قبل".

I'VE NEVER SEEN A MORE BEAUTIFUL THING 🌽🌽🌽 pic.twitter.com/IIw83mWg3h

ورغم الهدف الجميل الذي تقدم به هيريرا لفريقه، إلا أن المباراة انتهت بفوز أطلس 2-1 بعد عودته في اللقاء.

🔚 Full time at Salt Lake City!@realsaltlake 1️⃣-2️⃣ @AtlasFC

What a match between these two sides! 👏

¡Qué partido entre esos equipos! 👏#LeaguesCupShowcase2022 pic.twitter.com/3xvXO4uaMg

— Leagues Cup (@LeaguesCup) September 23, 2022