شارك المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في أحدث كليب موسيقي لمغني الهيب هوب البريطاني ستورمزي، في فيديو غير متوقع فاجأ به عشاقه وجماهير كرة القدم حول العالم.

وانتشر الفيديو على موقع تويتر، ويظهر فيه مورينيو لثوان قليلة -لم تتجاوز 25 ثانية- حاصدا أكثر من 5 ملايين مشاهدة في أقل من 12 ساعة على نشره.

وظهر مدرب روما في كليب الأغنية الجديدة وهو بجوار المغني ويؤدي حركته الشهيرة التي طالما كررها في الملاعب عندما يكون منتصرا وهو يضع إصبع السبابة على فمه في إشارة للآخرين إلى الصمت، وأثناء ذلك يقول في الخلفية تصريحه الشهير عندما كان مدربا لتشلسي عام 2014 "أفضّل عدم التحدث حقًا. إذا تحدثت فأنا في ورطة كبيرة".

وشارك المدرب السابق لريال مدريد وإنتر عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، صورة له مع المغني البريطاني وأخرى من الكليب، معلقا عليهما "لقد كان من الممتع جدًا القيام بهذا الفيلم الموسيقي الجديد مع ستورمزي . حظيت بوقت ممتع".

ووصف أحد المواقع الرياضية البريطانية ظهور "سبيشال وان" في الفيديو بأنه كان "صادما" للمشجعين، بينما عبر حساب رياضي آخر عن اندهاشه من مشاركة مورينيو في كليب غنائي قائلا "هذا غير حقيقي".

وتفاعل ناشطون من مختلف أنحاء العالم مع الفيديو، حيث قالت الصحفية الرياضية من جنوب أفريقيا "نيكول كينتي": "هذا كل شيء، مضحك جداً، مورينيو يظهر في الفيديو الموسيقي الجديد لستورمزي. أحببت ذلك"، في حين كتب مغرد آخر "قدّم مورينيو صدمة في أغنية ستورمزي".

