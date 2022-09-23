"قنبلة" بطولة كأس السوبر الأوروبي الجديدة التي يستعد يويفا لإطلاقها

كشفت صحيفة "الغارديان" (the Guardian) البريطانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) يخطط لإقامة بطولة السوبر الأوروبي بشكل جديد تماما بتنظيمها خارج أوروبا وإشراك فرق من قارة أخرى، وهو ما وصفته الصحافة الإسبانية بأنه "قنبلة".

وتقام كأس السوبر الأوروبي حاليا على شكل مباراة واحدة بين بطلي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، تقام في ملعب أوروبي يتم تحيده مسبقا.

لكن التغيير المقترح سينقل البطولة إلى الولايات المتحدة، ويسمح بمشاركة 4 فرق هي أبطال: دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، وبطل الدوري الأميركي، ليكون ضيفا من خارج القارة العجوز على البطولة، أي أن بطل السوبر الأوروبي يمكن أن يكون فريقا أميركيا.

ووصفت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية البطولة الجديدة التي يستعد يويفا لإطلاقها بـ"القنبلة"، وقالت إن هدف الاتحاد الأوروبي من هذه التغييرات الجذرية هو دعم علامته التجارية في الولايات المتحدة، إذ لا يزال هناك الكثير من الأسواق المفتوحة واتفاقيات البث التلفزيوني التي تم التوصل إليها مؤخرًا وستكون إضافة كبيرة لموارد يويفا والأندية المشاركة في البطولة المقترحة.

ومن المقرر إجراء المزيد من المناقشات في الجمعية العامة لرابطة الأندية الأوروبية في إسطنبول يومي الخميس والجمعة، في ظل حرص يويفا والرابطة على تعزيز روح الابتكار لزيادة مواردها المالية.

يذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني هو حامل لقب كأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني 2-0 بداية الموسم الحالي.