سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) الضوء على المباريات التي ستخوضها المنتخبات الـ32 المتأهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والمقررة خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وذكر تقرير للفيفا أنه سيتعين على منتخبات مونديال قطر خوض مواجهات دولية قبل كأس العالم القادمة، حيث سيتم توفير 43 مباراة للمدربين للوقوف على مدى جاهزية منتخباتهم قبل خوض المونديال، وذلك من خلال المباريات الودية ومباريات دوري الأمم الأوروبية خلال سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح أنه مع اقتراب موعد كأس العالم ومع استمرار العد التنازلي للحدث الأكثر شهرة في كرة القدم ستتاح الفرصة لمدربي المنتخبات للوقوف على جاهزية لاعبيهم خلال فترة التوقف الدولي التي تبدأ اليوم وحتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري، وترتيب أوراقهم قبل دخول المنعرج الأخير، إذ سيتعين على كل مدرب اختيار 26 لاعبا سيشاركون في المونديال.

ومن أبرز هذه المباريات التجارب الودية للمنتخب القطري الذي سيلعب غدا الجمعة أمام نظيره الكندي قبل أن يواجه في 27 سبتمبر/أيلول منتخب تشيلي، علما أن المنتخب المضيف سيلعب منافسات المونديال ضمن المجموعة الأولى برفقة منتخبات السنغال وهولندا والإكوادور التي ستقص شريط افتتاح كأس العالم 2022 أمام قطر يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وضمن برنامجه الإعدادي لخوض غمار منافسات مونديال قطر يلعب الإكوادور مباراتين وديتين يومي 23 و27 سبتمبر/أيلول الجاري أمام السعودية واليابان، أما الطرف الثالث في المجموعة الأولى (المنتخب السنغالي) فسيلعب مباراتين وديتين أيضا أمام بوليفيا وإيران يومي 24 و27 من الشهر نفسه، كما ستلعب هولندا اليوم أمام بولندا قبل مواجهة بلجيكا بعد 3 أيام لحساب دوري الأمم الأوروبية.

وستخوض منتخبات المجموعة الثانية في المونديال عددا من المباريات هذه الأيام، إذ سيلعب المنتخب الإنجليزي يوم غد الجمعة أمام إيطاليا، ثم سيواجه يوم 26 سبتمبر/أيلول الجاري ألمانيا لحساب مباريات دوري الأمم الأوروبية، فيما سيلعب المنتخب الإيراني يوم غد أمام أوروغواي ثم يوم 27 من الشهر نفسه ضد السنغال، فيما سيخوض منتخب الولايات المتحدة الأميركية مواجهتين يوم غد مع اليابان ويوم 27 سبتمبر/أيلول الجاري أمام السعودية، مثلما سيخوض منتخب ويلز اليوم مباراة أمام بلجيكا ضمن دوري الأمم الأوروبية، وأمام بولندا بعد 3 أيام.

من ناحية أخرى، ستخوض منتخبات المجموعة الثالثة في المونديال مواجهات إعدادية بمناسبة فترة التوقف الدولي، حيث سيلتقي منتخب الأرجنتين في يومي 23 و27 سبتمبر/أيلول الجاري تواليا مع هندوراس وجامايكا، كما سيلعب المنتخب السعودي وديا في يومي 23 و27 من الشهر نفسه، حيث يلتقي في الأولى الإكوادور وفي الأخرى الولايات المتحدة.

بدوره، سيخوض منتخب المكسيك يومي 24 و27 سبتمبر/أيلول الجاري مواجهتين أمام بيرو وكولومبيا تواليا، فيما سيلعب منتخب بولندا في دوري الأمم في يومي 22 و25 من الشهر نفسه أمام هولندا وويلز تواليا.

Just @BenPavard28 doing Benjamin Pavard things in training with les Bleus. 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/kSH8TV7YxO

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) September 20, 2022