مدرب منتخب الأرجنتين السابق يصف ميسي بالـ"قائد الصامت"

وصف مدرب الأرجنتين السابق خورخي سامباولي ليونيل ميسي بأنه "قائد صامت"، وشرح ما يجعله "عبقريا" على أرض الملعب.

وكان لدى سامباولي الفرصة للعمل من كثب مع ميسي عندما أدار منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2018 بروسيا.

وزعمت بعض التقارير أن الثنائي لم يتقابل دائمًا وجهًا لوجه، لكن المدرب لا يزال ينظر إلى ميسي على أنه عبقري في كرة القدم.

وقال إن "التعامل مع ميسي هو تعامل مع عبقري ولاعب فوق الجميع، يعرف حتى متى ستخسر وستفوز؟ إنه قائد صامت، لكنه يتفهم ما سيحدث".

وأضاف "يعرف إن كان الفريق الذي يلعب ضمن صفوفه لديه الفرصة للفوز، فضلا عن قدراته الفنية وقدرته على قراءة المباراة، وهذا هو سبب كونه عبقريا".

وخرجت الأرجنتين من كأس العالم 2018 بعد هزيمتها 4-3 أمام فرنسا في ثمن النهائي، لكنها من بين المرشحين للفوز بمونديال قطر في وقت لاحق من هذا العام.

وكان الفوز بلقب المونديال بعيد المنال -حتى الآن- لميسي، ويقال إن مونديال 2022 هو الأخير لنجم باريس سان جيرمان على المستوى الدولي.

وستلعب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني ضد هندوراس وجامايكا في فترة التوقف الدولية الحالية في 24 و 28 الشهر الجاري على التوالي.