دي يونغ يكشف كواليس دفع برشلونة باتجاه رحيله

تحدث النجم الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة، في مؤتمر صحفي في المعسكر التدريبي للمنتخب الهولندي، أمس الأربعاء، عن تجربته في فترة الانتقالات الصيفية عندما بدا كأنه قد يغادر البرسا.

وطارد مانشستر يونايتد والهولندي إيريك تن هاغ مدرب الفريق الجديد مواطنه، وكان برشلونة حريصًا على بيعه لكن اللاعب أصرّ على البقاء في النادي الكتالوني وحصل على ما يريده.

وقال دي يونغ "كنت أرغب دائمًا في البقاء في برشلونة، ولهذا السبب حافظت على هدوئي دائمًا في الصيف".

وتابع "لا يمكنني إعطاء كثير من التفاصيل، لكن للنادي أفكاره الخاصة ولدي أفكاري وأحيانا تتعارض مع بعضها بعضا، ولكن في نهاية المطاف نجحت الأمور".

وعند سؤاله عن تقليص مشاركته كأساسي في المباريات، أقرّ دي يونغ بأن ذلك يؤثر عليه بشكل طفيف.

وتابع "عندما ألعب أقل أتأثر، ولكن ليس من الناحية الفنية لأنك ما زلت تعرف كيف تلعب كرة القدم، بل أتأثر أكثر من الناحية البدنية".

كما أثنى على روبرت ليفاندوفسكي الذي من المقرر أن يواجهه، وقال "إنه شخص لطيف للغاية، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وهو مهاجم كامل".