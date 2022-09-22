ديوكوفيتش مودعا فيدرر: بصمته هائلة وهو مثاليّ في عيون أي مدرب أو لاعب تنس

امتدح نوفاك ديوكوفيتش منافسه المعتزل روجر فيدرر ووصفه بأنه أحد أعظم الرياضيين في التاريخ وتمنى أن يترك المايسترو السويسري بصمة أخيرة في عالم التنس.

وسيعتزل فيدرر (41 عاما) اللعب على مستوى المحترفين عند خوض كأس "ليفر" هذا الأسبوع، إذ ينافس ضمن فريق أوروبا الذي يشمل رافاييل نادال وأندي موراي وديوكوفيتش أكبر منافسين له بمسيرته التي امتدت 24 عاما.

وابتلي فيدرر -الحاصل على 20 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى- بالإصابات في الأعوام الأخيرة وقال الأسبوع الماضي إنه سيختتم مسيرته بعد كأس "ليفر" في لندن.

وأبلغ اللاعب الصربي الصحفيين في لندن أن "بصمته هائلة في اللعبة، طريقته في اللعب وأسلوبه بدون أدنى صعوبة، إنه مثالي في عيون أي مدرب أو لاعب أو مشجع للتنس، ترك إرثا ضخما سيبقى لفترة طويلة جدا".

وتغلب ديوكوفيتش على فيدرر في 4 مباريات نهائية بالبطولات الأربع الكبرى ومنها ويمبلدون 2019 آخر نهائي كبير لفيدرر.

وقال ديوكوفيتش -الذي يفصله لقب واحد عن الرقم القياسي لنادال صاحب 22 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى- إن وداعه "سيكون مطلع الأسبوع، لذا ستكون المناسبة أكبر لأنه من أفضل الرياضيين في مختلف الألعاب وشعبيته داخل وخارج الملعب تتحدث عن نفسها، لذا أنا متأكد من حدوث انفجار هذا الأسبوع".

وتجمع هذه البطولة فيدرر ونادال ومواري وديوكوفيتش معا لأول مرة منذ بطولة أستراليا المفتوحة 2019.

وتابع ديوكوفيتش أنه "من الرائع أن نحظى بفرصة لقضاء وقت ثمين خارج الملعب معا. نتناول الغداء ونتحدث عن التنس والرياضة والحياة، لا نفعل هذا عادة خلال بطولات المحترفين، لدينا فرق خاصة وعائلات لذا فهذه فرصة استثنائية".

وختم "نريد جميعا الفوز مع تقديم أداء جيد، لكن في نفس الوقت نريد ذلك من أجل وداع فيدرر والاستمتاع بفرصة التعاون مع بعض من أقوى المنافسين بمسيرتي وقضاء أوقات رائعة خارج الملعب أيضا.. مجموعة واتساب تبقينا معا".